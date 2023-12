Jadwal Liga Italia dan Liga Spanyol Nanti Malam: Milan Jumpa Frosinone, Madrid Jamu Granada

Advertisement

(KAH)

Laga lanjutan dari liga-liga top Eropa akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (2-3 Desember WIB). Beberapa di antaranya dari Serie A Italia dan LALIGA Spanyol.Dari pentas Serie A bakal menyajikan tiga pertandingan, termasuk AC Milan vs Frosinone. Pertandingan ini bakal menarik karena Milan sedang berjuang di papan atas, sedangkan Frosinone tergolong tim kuat dari papan tengah.Saat ini, Milan sedang bertengger di urutan tiga klasemen sementara dengan koleksi 26 poin. Mereka masih berjarak enam angka dengan Inter Milan yang berada di atasnya, tapi hanya berselisih dua poin dengan Napoli yang ketat membuntuti.Frosinone sendiri baru naik ke posisi sembilan dengan koleksi 18 poin setelah menaklukkan Genoa pada pekan lalu. Jika mampu menang lagi di kandang Rossoneri, mereka berpotensi naik ke urutan tujuh sambil menyalip Fiorentina dan Atalanta.Beralih ke Spanyol, terdapat Real Madrid yang bentrok dengan Granada untuk memainkan jornada ke-15 LALIGA 2023/2024. Laga ini diyakini bukan masalah besar bagi Los Blancos karena mereka berstatus sebagai tuan rumah dan Granada pun tergolong tim guram.Madrid terpantau sedang berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 35 poin. Sementara itu, Granada menempati urutan ke-19 (zona degradasi) dengan kumpulan 7 poin karena baru sekali menang, 4 kali seri dan 9 kali kalah.Masih banyak laga menarik lainnya dari lanjutan Serie A Italia dan LALIGa Spanyol pada malam hingga dini hari nanti (2-3 Desember WIB). Berikut jadwal lengkapnya:21.00 WIB: Genoa vs Empoli00.00 WIB: Lazio vs Cagliari02.45 WIB: AC Milan vs Frosinone20.00 WIB: Girona vs Valencia22.15 WIB: Athletic Club vs Vallecano00.30 WIB: Real Madrid vs Granada03.00 WIB: Osasuna vs Real Sociedad