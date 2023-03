Jadwal Kualifikasi Piala Eropa 2024 Malam Ini: Big Match Prancis vs Belanda, Tayang di Sini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para penikmat sepak bola di Tanah Air masih akan disuguhkan sejumlah pertandingan seru di laga perdana Kualifikasi Piala Eropa 2024 pada Sabtu, 25 Maret 2023, dini hari WIB. Total, ada delapan pertandingan yang bakal tersaji nanti.Laga big match antara Prancis vs Belanda di Grup B menjadi salah satunya. Menurut jadwal, laga ini akan disiarkan langsung mulai pukul 02.45 WIB.Laga ini merupakan pertemuan ketujuh bagi kedua tim dalam sembilan tahun terakhir di ajang kompetitif. Sebelumnya, mereka sudah berjumpa enam kali. Hasilnya, Prancis masih dominan atas Belanda.Dari total pertemuan tersebut, Prancis berhasil meraih lima kemenangan. Sedangkan Belanda hanya memenangkan satu pertemuan.Pertandingan di Grup F juga tak kalah menarik. Salah satu pertandingan akan mempertemukan Swedia dengan Belgia di Stadion Friends Arena.Ini akan menjadi laga yang cukup berat buat Swedia. Sebab, mereka punya rekor yang kurang oke ketika menghadapi Belgia, terutama dalam sembilan tahun terakhir.Dalam periode tersebut, Swedia sudah bertemu dengan Belgia sebanyak dua kali. Dari total pertandingan tersebut, Belgia berhasil menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan.Berikut jadwal pertandingan dan link live streaming Kualifikasi Piala Eropa 2024 pada Sabtu, 25 Maret 2023:Sabtu, 25 Maret 202300:00: Bulgaria vs Montenegro02:45: Prancis vs Belanda (live INews TV)02:45: Gibraltar vs Yunani02:45: Republik Ceko vs Polandia02:45: Moldova vs Kepulauan Faroe02:45: Swedia vs Belgia02:45: Austria vs Azerbaijan02:45: Serbia vs LithuaniaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Kualifikasi Piala Eropa 2024.