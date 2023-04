Jadwal Pertandingan Liga Top Eropa Malam Ini: Liverpool vs Tottenham, Inter vs Lazio

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Liga Primer Inggris

Liga Serie-A Italia

La Liga Spanyol

Bundesliga 1 Jerman

(PAT)

Jakarta: Kompetisi papan atas di Benua Eropa kembali menggelar pertandingan-pertandingan seru pada Minggu, 30 April 2023 hingga Senin, 1 Mei 2023, dini hari WIB. Pertandingan di Liga Primer Inggris tampaknya akan paling banyak menyita perhatian lantaran banyak melibatkan tim-tim besar.Salah satunya duel besar antara Liverpool kontra Tottenham Hotspur di Stadion Anfield. Menurut jadwal, laga tersebut akan disiarkan langsung pada pukul 22.30 WIB.Ini akan menjadi laga yang menarik untuk disimak. Mengingat, kedua tim sedang bersaing untuk posisi lima besar. Saat ini, Tottenham berada di posisi kelima klasemen sementara dengan mengoleksi 54 poin. Namun, mereka hanya berjarak satu poin dari Liverpool yang berada di posisi ketujuh.Jika menilik rekor pertemuan, kemenangan rasanya akan berpihak pada Liverpool. Dari tujuh pertemuan terakhir di Liga Inggris, The Reds belum terkalahkan dari Tottenham. Rinciannya adalah lima kemenangan dan dua kali imbang.Laga tak kalah seru juga tersaji di Liga Serie-A Italia. Sebab, ada dua tim unggulan, yakni Inter Milan dan Lazio akan saling bersua pada sore nanti.Bagi kedua tim, tiga poin pada laga ini sangat penting. Inter wajib meraih tiga poin demi menjaga peluang finis di posisi empat besar. Sedangkan Lazio butuh angka penuh agar peluang finis di posisi kedua tetap terjaga.Masih ada pertandingan-pertandingan menarik lainnya yang akan digelar pada malam hingga dini hari nanti. Berikut ini di antaranya yang dirangkum Medcom.id:Minggu, 30 April 202320.00: Bournemouth vs Leeds United20.00: Fulham vs Manchester City20.00: Manchester United vs Aston Villa20.00: Newcastle United vs Southampton22.30: Liverpool vs Tottenham HotspurKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.Minggu, 30 April 202317.30: Inter Milan vs Lazio20.00: Cremonese vs Hellas Verona20.00: Napoli sv Salernitana20.00: Sassuolo vs Empoli23.00: Fiorentina vs SampdoriaSenin, 1 Mei 202301:45: Bologna vs JuventusKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Italia.Minggu, 30 April 202319.00: Cadiz vs Valencia21.15: Villarreal vs Celta Vigo23.30: Espanyol vs GetafeSenin, 1 Mei 202302.00: Real Valladolid vs Atletico MadridKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.Minggu, 30 April 202320:30: Bayern Muenchen vs Hertha Berlin22:30: Wolfsburg vs Mainz 05Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Jerman.