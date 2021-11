Jadwal Siaran Langsung & Link Live Streaming Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Liverpool vs Arsenal, Lazio vs Juventus, Derby Catalan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Liga Primer Inggris

Liga Serie-A Italia

La Liga Spanyol

Bundesliga 1 Jerman

(PAT)

Jakarta: Liga-liga top Eropa sudah kembali bergulir pada akhir pekan ini. Sejumlah pertandingan seru bakal tersaji, terutama yang digelar pada Sabtu, 20 November 2021 malam hari hingga Minggu, 21 November 2021 dini hari WIB.Salah satunya adalah pertandingan pekan ke-12 di Liga Primer Inggris 2021/2022, yakni antara Liverpool kontra Arsenal. Laga ini akan kickoff pada pukul 00.30 WIB.Duel ini diyakini akan berlangsung sengit. Mengingat, kedua tim sedang bersaing dalam perebutan posisi empat besar.Saat ini, Liverpool berada di posisi keempat klasemen sementara dengan mengoleksi 22 poin. Mereka hanya unggul dua poin dari The Gunners yang berada di posisi kelima.Namun, sebelum menyaksikan duel besar ini, para pencinta sepak bola akan disuguhkan terlebih dahulu duel-duel seru lainnya di Liga Inggris seperti Leicester City vs Chelsea dan Watford vs Manchester United.Duel Leicester vs Chelsea akan digelar pada pukul 19.30 WIB. Sedangkan pertandingan Watford vs MU akan kickoff pada pukul 22.00 WIB.Laga tak kalah seru juga akan terjadi di Liga Serie-A Italia. Setidaknya ada dua laga besar yang akan dipertandingkan, yakni Lazio vs Juventus dan Fiorentina vs AC Milan.Pertandingan di Liga Spanyol juga tak kalah menarik. Sebab, kompetisi ini akan menggelar laga Derby Catalan antara Barcelona kontra Espanyol.Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingan di Liga-liga top Eropa pada Sabtu, 20 November 2021 hingga Minggu, 21 November 2021:19:30: Leicester City vs Chelsea22:00: Aston Villa vs Brighton & Hove Albion22:00: Burnley vs Crystal Palace22:00: Newcastle united vs Brentford22:00: Norwich City vs Southampton22:00: Watford vs Manchester United (live SCTV)22:00: Wolverhampton Wanderers vs West Ham United00:30: Liverpool vs Arsenal (live SCTV)21:00: Atalanta vs Spezia00:00: Lazio vs Juventus02:45: Fiorentina vs AC Milan20:00: Celta Vigo vs Villarreal22:15: Sevilla vs Deportivo Alaves00:30: Atletico Madrid vs Osasuna03:00: Barcelona vs Espanyol21:30: Borussia Dortmund vs Stuttgart21:30: Bayer Leverkusen vs Bochum21:30: Borussia Moenchengladbach vs Greuther Fuerth21:30: Hoffenheim vs RB Leipzig21:30: Arminia Bielefeld vs Wolfsburg00:30: Union Berlin vs Hertha Berlin