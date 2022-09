Jadwal Pertandingan UEFA Nations League Malam Ini: Duel Krusial Prancis vs Austria

Laga krusial Prancis vs Austria





Jakarta: Sejumlah pertandingan sepak bola akan tersaji di turnamen antar negara bertajuk UEFA Nations League 2022/2023 pada Kamis, 21 September 2022 malam hari hingga Jumat, 22 September 2022, dini hari WIB. Setidaknya ada empat pertandingan seru di Liga A yang layak disaksikan.Salah satunya, pertandingan di Grup 1 antara Prancis vs Austria . Ini akan menjadi laga krusial buat Prancis . Tim besutan Didier Deschamps tersebut butuh kemenangan agar bisa keluar dari ancaman degradasi.Misi serupa juga harus dilakoni Austria. Mereka pun harus meraih kemenangan agar terhindar dari degradasi.Saat ini, Prancis berada di posisi keempat klasemen sementara dengan mengoleksi dua poin. Mereka tertinggal dua poin dari Austria yang berada di posisi ketiga.Masih di grup yang sama. Laga tak kalah seru juga akan tersaji ketika Kroasia menjamu Denmark. Kedua tim saat ini punya ambisi besar meraih kemenangan guna memperebutkan posisi puncak klasemen sekaligus mengamankan tiket ke babak semifinal.Pada saat bersamaan, dua pertandingan seru lainnya juga digelar di Grup 4. Pertama adalah pertandingan antara Belgia vs Wales Belgia wajib menang pada laga ini guna menjaga peluang lolos ke semifinal. Begitu pula dengan Wales. Kemenangan juga menjadi torehan wajib buat mereka agar bisa keluar dari zona degradasi.Selain pertandingan kedua tim ini, Grup 4 juga akan menggelar laga antara Polandia vs Belanda. Bagi Belanda, kemenangan menjadi hasil penting karena akan membuat peluang mereka lolos ke babak semifinal terbuka lebar.Berikut ini jadwal lengkap pertandingan UEFA Nations League pada 22-23 September 2022:Jumat, 23 September 202201:45: Kroasia vs Denmark01:45: Prancis vs Austria01:45: Belgia vs Wales01:45: Polandia vs BelandaKamis, 22 September 202221:00: Kazakhstan vs BelarusiaJumat, 23 September 202201:45: Lithuania vs Kepulauan Faroe01:45: Turki vs Luksemburg01:45: Slovakia vs AzerbaijanKamis, 22 September 202223:00: Latvia vs MoldovaJumat, 23 September 202201:45: Liechtenstein vs Andorra