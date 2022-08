Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Valencia vs Atletico

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

La Liga Spanyol

Liga 1 Indonesia

(PAT)

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru masih akan digelar pada Senin, 29 Agustus 2022 hingga Selasa, 30 Agustus 2022, dini hari WIB. Salah satunya laga antara Valencia vs Atletico Madrid Ini akan menjadi laga ketiga yang dilakoni kedua tim di La Liga Spanyol 2022/2023. Menurut jadwal, laga tersebut akan kick-off pada pukul 03.00 WIB.Laga tersebut diprediksi berjalan menarik. Mengingat, kedua tim punya ambisi besar memenangkan pertandingan guna memperbaiki peringkat di klasemen.Saat ini, Atletico berada di posisi ke-12 klasemen sementara dengan mengoleksi tiga poin. Mereka tertinggal enam poin dari Real Madrid dan Real Betis yang menguasai puncak klasemen.Sementara itu, Valencia masih bertengger di posisi ke-14 klasemen sementara. Mereka juga masih terpaut enam poin dari Madrid dan Betis.Namun, Atletico sejatinya punya rekor impresif selama berjumpa dengan Valencia. Terutama dalam enam pertandingan terakhir.Dalam periode ini, Los Rojiblancos belum terkalahka dari Valencia. Rinciannya adalah tiga kemenangan dan tiga kali imbang.Berikut ini jadwal pertandingan dan link live streaming sepak bola pada 29-30 Agustus 2022:Selasa, 30 Agustus 202201:00: Cadiz vs Athletic Bilbao ( link live streaming 03:00: Valencia vs Atletico Madrid ( link live streaming Senin, 29 Agustus 202215:30: Dewa United vs PSIS Semarang (live Indosiar) ( link live streaming 16:00: RANS Nusantara vs Barito Putera ( link live streaming 20:00: PSM Makassar vs Persib Bandung (live Indosiar) ( link live streaming