Jadwal Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Spurs Tantang Liverpool

: Sejumlah laga sepak bola menarik akan tersaji di layar kaca pecinta sepak bola Tanah Air. Salah satu yang terbesar adalah pertandingan Liverpool menghadapi Tottenham Hotspur.Liverpool dan Spurs sama-sama punya misi penting. The Reds butuh angka penuh demi menjaga pelaung menang, sedangkan The Lilywhites ingin mengamankan tempat di Liga Champions.Beralih ke Spanyol, Barcelona akan menghadapi Real Betis. Betis yang baru saja memenangkan Copa del Rey akan berada dalam kondisi moral terbaiknya.Kemudian bergeser ke Italia di mana Napoli akan menghadapi Torino. Lalu, Bayer Leverkusen akan menghadapi Hoffenheim dalam lanjutan Bundesliga.Jadwal lengkap sepak bola nanti malam:21.00 WIB Brentford vs Southampton21.00 WIB Burnley vs Aston Villa21.00 WIB Chelsea vs Wolverhampton Wanderers21.00 WIB Crystal Palace vs Watford23.30 WIB Brighton & Hove Albion vs Manchester United01.45 WIB Liverpool vs Tottenham Hotspur19.00 WIB Real Mallorca vs Granada21.15 WIB Athletic Bilbao vs Valencia23.30 WIB Cadiz vs Elche23.30 WIB Celta Vigo vs Deportivo Alaves02.00 WIB Real Betis vs Barcelona20.00 WIB Torino vs Napoli23.00 WIB Sassuolo vs Udinese01.45 WIB Lazio vs Sampdoria20.30 WIB TSG Hoffenheim vs Bayer Leverkusen20.30 WIB Greuther Furth vs Borussia Dortmund20.30 WIB Freiburg vs Union Berlin20.30 WIB Koln vs Wolfsburg23.30 WIB Hertha Berlin vs Mainz 0522.00 WIB Brest vs Strasbourg