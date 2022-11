Jadwal Lengkap Pertandingan Liga Top Eropa Akhir Pekan Ini: 3 Big Match Sebelum Piala Dunia 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Liga-liga top Eropa akan menggelar pertandingan terakhir pada akhir pekan ini sebelum rehat selama dua bulan ke depan lantaran ada agenda Piala Dunia 2022 di Qatar. Setidaknya tiga laga besar (big match) yang akan tersaji nanti.Dua laga besar tersebut digelar di Liga Serie-A Italia. Pertama adalah laga antara Atalanta vs Inter Milan pada pukul 18.30 WIB.Ini akan menjadi laga seru untuk disaksikan. Sebab, kedua tim sama-sama berambisi besar untuk bisa membuka kans menembus posisi empat besar.Saat ini, kedua tim sama-sama mengoleksi 27 poin dan hanya berjarak tipis dengan tiga tim yang berada di posisi ketiga hingga keempat, yakni Lazio (30 poin), AC Milan (30 poin), dan Juventus (28 poin).Selang beberapa jam, para penikmat sepak bola kembali disuguhkan laga besar di Liga Italia, yakni antara Juventus vs Lazio . Ambisi untuk meraih kemenangan kedua tim pun juga besar demi menjaga posisi di empat besar.Jika kalah pada laga ini, bukan mustahil salah satu di antara kedua tim akan terlempar dari posisi empat besar karena disalip pesaing-pesaing terdekat mereka.Laga besar juga akan tersaji di Bundesliga 1 Jerman. Kompetisi ini akan mempertemukan dua tim besar seperti Borussia Moenchengladbach dengan Borussia Dortmund.Kemudian ada pula duel antara Freiburg vs Union Berlin. Laga ini pun diprediksi berjalan seru karena kedua tim juga sedang bersaing ketat di papan atas.Saat ini, Berlin di posisi kedua dengan mengoleksi 27 poin. Sedangkan Freiburg menempati posisi ketiga dengan mengantongi jumlah poin yang sama dengan Berlin. Bahkan, kedua tim juga hanya terpaut empat poin dari pemuncak klasemen, Bayern Muenchen.Selain itu, sejumlah pertandingan seru juga akan tersaji di Liga Primer Inggris. Meski tak ada pertandingan besar, beberapa tim akan memainkan laga-laga menentukan.Salah satunya adalah laga antara Wolverhampton Wanderers kontra Arsenal. The Gunners wajib meraih kemenangan untuk bisa menjaga posisi di puncak klasemen sebelum rehat nanti. Jika kalah atau seri, posisi Arsenal bukan mustahil akan disalip pesaing terdekat, Manchester City yang dijadwalkan menjamu Brentford.Berikut ini jadwal lengkap pertandingan dan link live streaming liga-liga top Eropa pada 12-14 November 2022 (WIB):Sabtu, 12 November 202219:30: Manchester City vs Brentford22:00: Bournemouth vs Everton22:00: Liverpool vs Southampton22:00: Nottingham Forest vs Crystal Palace22:00: Tottenham Hotspur vs Leeds United22:00: West Ham United vs Leicester CityMinggu, 13 November 202200:30: Newcastle United vs Chelsea02:45: Wolverhampton Wanderers vs Arsenal21:00: Brighton & Hove Albion vs Aston Villa23:30: Fulham vs Manchester UnitedKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Inggris.Sabtu, 12 November 202202:45: Empoli vs Cremonese21:00: Napoli vs UdineseMinggu, 13 November 202200:00: Sampdoria vs Lecce02:45: Bologna vs Sassuolo18:30: Atalanta vs Inter Milan21:00: Hellas Verona vs Spezia21:00: Monza vs Salernitana21:00: AS Roma vs TorinoSenin, 14 November 202200:00: AC Milan vs Fiorentina02:45: Juventus vs LazioKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Italia.Sabtu, 12 November 202202:30: Borussia Moenchengladbach vs Borussia Dortmund21:30: Bayer Leverkusen vs Stuttgart21:30: Hoffenheim vs Wolfsburg21:30: Augsburg vs Bochum21:30: Hertha Berlin vs Koeln21:30: Werder Bremen vs RB LeipzigMinggu, 13 November 202200:30: Schalke 04 vs Bayern Muenchen21:30: Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt21:30: Freiburg vs Union BerlinKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Jerman.