Jadwal Siaran Langsung Liga Europa Malam Ini: Galatasaray vs Barcelona

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PAT)

Jakarta: Pertandingan leg kedua babak 16-besar Liga Europa 2021/2022 akan digelar pada Jumat, 18 Maret 2022. Banyak laga seru yang akan dipertandingkan pada dini hari nanti.Dimulai dari duel antara Galatasaray vs Barcelona . Laga tersebut diprediksi bakal berjalan menarik karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk bisa lolos ke babak perempat final. Sebelumnya, mereka hanya bermain imbang tanpa gol pada leg pertama.Selain itu, laga tak kalah menarik juga bakal tersaji dalam pertandingan Olympique Lyonnais vs Porto. Kedua tim diyakini juga akan tampil ngotot untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.Peluang kedua tim pun bisa dikatakan masih sama-sama terbuka. Mengingat, Lyon hanya meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 pada leg pertama.Baca: Presiden Barcelona Lempar Handuk soal Rencana Memboyong Haaland Namun, Lyon sedikit diuntungkan dengan hasil tersebut. Mereka hanya butuh meraih hasil imbang pada leg kedua nanti agar bisa melangkah ke perempat final.Sedangkan tugas sedikit lebih berat diemban Porto. Mereka wajib meraih kemenangan dengan skor minimal 2-0 pada leg kedua nanti.Situasi serupa juga bakal terjadi dalam pertandingan Bayer Leverkusen vs Atalanta. Kedua tim masih berpeluang besar untuk bisa melangkah ke perempat final.Atalanta juga diuntungkan dengan keunggulan 3-2 yang didapat pada leg pertama bulan lalu. Hasil imbang pada leg kedua nanti pun sudah cukup mengantarkan mereka ke babak selanjutnya.Namun, hal itu bukan tugas mudah buat Atalanta. Mereka wajib waspada dengan Leverkusen. Tim yang berjuluk Die Werkself itu diyakini bakal tampil agresif sejak awal pertandingan untuk mengejar ketinggalan. Apalagi, Leverkusen bakal bertanding sebagai tuan rumah pada leg kedua.Berikut jadwal pertandingan leg II babak 16-besar Liga Europa 2021/2022, Jumat, 18 Maret 2022:00:45: Crvena Zvezda vs Rangers (live Vidio)00:45: AS Monaco vs Sporting Braga (live Vidio)00:45: Bayer Leverkusen vs Atalanta (live Vidio)00:45: Galatasaray vs Barcelona (live Vidio & SCTV)03:00: Olympique Lyonnais vs Porto (live Vidio & SCTV)03:00: Eintracht Frankfurt vs Real Betis (live Vidio)03:00: West Ham United vs Sevilla (live Vidio)