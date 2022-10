Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Liga Top Eropa Malam Ini: Liverpool vs Man City, Madrid vs Barcelona

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Liga Primer Inggris

Liga Serie-A Italia

La Liga Spanyol

Bundesliga 1 Jerman

(PAT)

Jakarta: Liga-liga top Eropa masih akan bergulir pada Minggu, 16 Oktober 2022 hingga Senin, 17 Oktober 2022, dini hari WIB. Menariknya, ada dua laga besar yang akan tersaji di dua liga berbeda.Pertama adalah laga antara Liverpool vs Manchester City pada pekan ke-11 Liga Primer Inggris. Laga ini akan digelar pada pukul 22.30 WIB.Bagi City, kemenangan sudah menjadi hasil wajib diraih untuk membuka peluang merebut puncak klasemen dari Arsenal. Mengingat, The Citizens saat ini hanya berselisih satu poin dari Arsenal.Namun, City tidak akan mudah meraih kemenangan dari Liverpool. Tim asuhan Pep Guardiola wajib waspada karena The Reds datang dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah meraih kemenangan besar atas Rangers dengan skor 7-1 pada laga keempat penyisihan Grup A Liga Champions 2022/2023, 13 Oktober 2022.Laga tak kalah seru juga akan tersaji di Liga Spanyol. Tepat pada pukul 21.15 WIB, terdapat duel El Clasico yang melibatkan Real Madrid dan Barcelona Laga ini semakin terasa menarik karena Barcelona dan Madrid sedang bersaing ketat dalam perebutan puncak klasemen. Kedua tim saat ini mengoleksi jumlah poin yang sama, yakni 22 poin. Hanya saja, Barcelona berhak menempati posisi pertama karena unggul produktivitas gol.Berikut ini jadwal pertandingan dan link live streaming Liga Top Eropa pada 16-17 Oktober 2022:Minggu, 16 Oktober 202220:00: Aston Villa vs Chelsea20:00: Leeds United vs Arsenal20:00: Manchester United vs Newcastle United20:00: Southampton vs West Ham United22:30: Liverpool vs Manchester CityKlik link live streaming pertandingan Liga Inggris di sini Minggu, 16 Oktober 202217:30: Inter Milan vs Salernitana20:00: Lazio vs Udinese20:00: Spezia vs Cremonese23:00: Napoli vs BolognaSenin, 17 Oktober 202201:45: Verona vs AC MilanKlik link live streaming pertandingan Liga Italia di sini Minggu, 16 Oktober 202219:00: Celta Vigo vs Real Sociedad21:15: Real Madrid vs Barcelona23:30: Espanyol vs Real ValladolidSenin, 17 Oktober 202202:00: Real Betis vs AlmeriaKlik link live streaming pertandingan Liga Spanyol di sini Minggu, 16 Oktober 202220:30: Koeln vs Augsburg22:30: Union Berlin vs Borussia DortmundSenin, 17 Oktober 202200:30: Bayern Muenchen vs FreiburgKlik link live streaming pertandingan Liga Jerman di sini