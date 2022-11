AS Pulangkan Iran, Joe Biden Bahagia Setengah Mati

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Amerika Serikat menyegel satu tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Iran pada laga pamungkas babak grup yang digelar Rabu, 30 November 2022, dini hari tadi.AS menang tipis 1-0 atas Iran lewat sumbangan gol semata wayang christian Pulisic pada menit ke-38.Timnas AS sempat menggandakan skor pada masa injury time, namun gol Weah dianulir wasit karena dianggap offside.Berkat hasil ini, AS berhak maju ke babak 16 besar mendampingi Inggris yang memuncaki grup B. Sedangkakn Iran harus pulang kampung karena hanya mampu mengakhiri babak penyisihan di peringkat ketiga klasemen.Keberhasilan timnas Paman Sam melaju ke babak 16 besar Piala Dunia juga disambut suka cita oleh Presiden AS, Joe Biden Tak hanya senang karena lolos, namun Biden terlihat sangat bersemangat karena yang mereka kalahkan adalah Iran, negara yang sedang berseteru dengan mereka."USA, USA, USA. Ini laga besar, man! Saya bicara ke pelatih dan pemain bahwa mereka bisa melakukannya, dan mereka melakukannya. Tuhan mencintai mereka. Mungkin itu yang kalian ingin dengar," kata Biden.Sementara itu, di babak 16 besar, AS akan ditantang Belanda yang berstatus juara grup A.