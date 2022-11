Bekap Iran, AS Segel Tiket 16 Besar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

: Amerika Serikat menyegel satu tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Iran pada laga pamungkas babak grup yang digelar Rabu, 30 November, dini hari tadi. AS menang tipis 1-0 atas Iran.AS mengambil inisiatif serangan lebih dulu dan beberapa kali mengancam gawang Iran. Salah satu peluang terbaik AS datang pada menit ke-28, tapi sundulan Timothy Weah dari jarak dekat terlalu lemah dan bisa diamankan kiper Iran, Alireza Beiranvand.AS baru bisa mencetak gol pada menit ke-38. Menguasai umpan Sergino Dest, Christian Pulisic dengan tenang menceploskan bola ke gawang Iran.Usai unggul, AS mulai mendapatkan momentum. Bahkan, skuad Paman Sam mampu menggandakan skor pada masa injury time, tapi gol Weah dianulir wasit karena offside.Memasuki babak kedua, Iran mulai bermain lebih terbuka. Tapi, mereka kesulitan melewati pressing AS sehingga bola hanya berkutat di lini tengah.Iran masih kesulitan mengembangkan permainan meski mulai mampu melewati tekanan AS. Alhasil, skor 1-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.Berkat hasil ini, AS berhak maju ke babak 16 besar mendampingi Inggris yang memuncaki grup B dengan koleksi lima poin dari tiga pertandingan. Sementara Iran angkat koper lebih dini setelah hanya bisa bertengger di peringkat tiga dengan tiga angka dari tiga laga.Susunan pemain:: Beiranvand; Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi (Karimi 45+3'); Gholizadeh (Ansarifard 77'), Ezatolahi, Nourollahi (Torabi 71'), Hajsafi (Jalali 72'); Taremi; Azmoun (Ghoddos 45'): Turner; Dest (Moore 82'), Cater-Vickers, Ream, Robinson; Musah, Adams, McKennie (Acosta 65'); Weah (Zimmerman 82'), Sargent (Wright 77'), Pulisic (Aaronson 45')