Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Liverpool vs Fulham, Man City vs West Ham, Juventus vs Lecce

Jakarta: Liga-liga top Eropa kembali menggelar pertandingan pada Rabu, 3 Mei 2023 hingga Kamis, 4 Mei 2023, dini hari WIB. Liga Primer Inggris tampaknya masih menjadi yang paling banyak menarik perhatian. Sebab, dua tim besar akan melakoni laga penting.Duel Liverpool vs Fulham menjadi contoh sahihnya. Pada laga ini, The Reds harus memetik kemenangan untuk menjaga peluang finis di posisi empat besar sekaligus meraih tiket Liga Champions musim depan 2023/2024.Peluang Liverpool untuk meraih kemenangan cukup terbuka. Pasalnya, tim besutan Juergen Klopp sedang dalam tren positif. Sebelum menjamu Fulham, Liverpool sukses meraih empat kemenangan beruntun di Liga Inggris.Sementara itu, Fulham sedang tidak dalam kondisi terbaik. Buktinya, The Cottagers sudah menderita dua kekalahan beruntun.Namun, tetap saja Fulham bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Faktanya, Liverpool cukup kesulitan menang dalam lima pertemuan terakhir dengan Fulham.Dari total pertemuan itu, Liverpool hanya mampu meraih dua kemenangan. Sisanya, mereka menderita satu kekalahan dan meraih dua kali imbang.Laga tak kalah penting juga dilakoni Manchester City ketika menjamu West Ham United . Sky Blue wajib meraih kemenangan agar bisa kembali ke takhta klasemen. Saat ini, City terpaut dua poin dari pemuncak klasemen, Arsenal.Peluang City memenangkan pertandingan lebih terbuka. Bukan apa-apa. The Citizens sedang dalam performa terbaik. Dalam lima pertandingan terakhir, City pun mampu meraih empat kemenangan. Sebaliknya, West Ham sudah menelan dua kekalahan beruntun di Liga Inggris.Selain Liga Inggris, pertandingan menarik juga bakal tersaji di Liga Serie-A Italia. Sebab, ada enam tim unggulan yang akan dijadwalkan bertanding seperti Juventus, Inter Milan, AC Milan, Atalanta, AS Roma, dan Lazio.Berikut jadwal lengkap pertandingan liga-liga top Eropa pada Rabu, 3 Mei 2023 hingga Kamis, 4 Mei 2023, dini hari WIB:Kamis, 4 Mei 202302.00: Liverpool vs Fulham02.00: Manchester City vs West Ham UnitedKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.Rabu, 3 Mei 202323.00: Atalanta vs Spezia 9live beIN Sports 3)23.00: Juventus vs Lecce (live beIN Sports 1)23.00: Sampdoria vs Torino23.00: Salernitana vs FiorentinaKamis, 4 Mei 202302.00: Hellas Verona vs Inter Milan (live beIN Sports 3)02.00: Lazio vs Sassuolo02.00: Monza vs AS Roma (live beIN Sports 1)02.00: AC Milan vs CremoneseKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Italia.Kamis, 4 Mei 202300.30: Valencia vs Villarreal03.00: Atletico Madrid vs Cadiz03.00: Getafe vs Celta VigoKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.01:45: Stuttgart vs Eintracht Frankfurt