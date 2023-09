Viral! Masyarakat Iran Heboh Kejar Bus dan Datangi Hotel Al Nassr Demi Sambut Cristiano Ronaldo

Jakarta: Masyarakat Iran heboh menyambut kedatangan Cristiano Ronaldo jelang laga Persepolis vs Al Nassr di Liga Champions Asia. Ronaldo bersama para pemain Al Nassr tiba di Teheran, Iran pada Senin, 18 September 2023.



Kedatangan Ronaldo dan kawan-kawan disambut antusiasme yang luar biasa oleh pecinta sepak bola di Iran. Ratusan orang rela mengejar bus yang ditumpangi Ronaldo. Selain itu, mereka juga berlari ke atas bukit demi bisa menyambangi hotel tempat tim Al Nassr menginap.



Antusiasme masyarakat Iran saat menyambut kedatangan Ronaldo dan tim itu terlihat dari berbagai unggahan video di media sosial yang sempat viral.





Ronaldo juga terlihat merespons antusiasme yang begitu besar dari fans Iran. Peraih lima gelar Ballon d'Or itu bahkan terlihat melambaikan tangan ke arah warga Iran dari dalam bus yang ditumpangi para pemain Al Nassr.

This is the reception Cristiano Ronaldo and Al-Nassr received in Iran ????



(via @AlNassrFC)pic.twitter.com/mhxa8kVDNV