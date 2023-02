Jadwal dan Link Live Streaming Liga Top Eropa Malam Ini: Tottenham vs Man City, Inter vs Milan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para pencinta sepak bola Tanah Air kembali disuguhkan pertandingan seru di liga-liga top Eropa pada Minggu, 5 Februari 2023 hingga 6 Februari 2023, dini hari WIB. Menariknya, ada dua big match yang bakal tersaji di dua kompetisi berbeda.Pertama, duel besar antara Tottenham Hotspur kontra Manchester City di Liga Primer Inggris. Jika menilik di posisi kedua tim di papan klasemen, kedua tim sudah pasti akan mengerahkan segenap kekuatan untuk meraih kemenangan.City wajib meraih kemenangan agar peluang meraih gelar juara tetap terjaga. Jika berhasil menang, jarak The Citizens hanya tinggal dua poin dengan pemimpin klasemen sementara, Arsenal. Hasil positif tersebut juga sekaligus membuat mereka menjauh dari kejaran Manchester United yang berada di posisi ketiga.Raihan tiga angka pada laga ini juga sangat penting bagi Tottenham untuk menjaga peluang meraih posisi empat besar. Saat ini, The Lilywhites tertinggal empat poin dari Newcastle United yang berada di posisi keempat.Sementara itu, laga besar juga bakal tersaji di Liga Serie-A Italia. Kompetisi ini akan mempertemukan dua tim raksasa ibu kota, yakni Inter Milan kontra AC Milan.Laga ini pun diyakini akan berjalan seru. Selain karena rivalitas, kedua tim juga berambisi besar meraih kemenangan untuk menjaga peluang meraih posisi dua besar. Saat ini, Inter berada di posisi kedua hanya berjarak dua poin dari Milan.Berikut ini jadwal dan link live streaming pertandingan di liga-liga top Eropa pada Minggu, 5 Februari 2023 hingga Senin, 6 Februari 2023 dini hari WIB:Minggu, 5 Februari 202321:00: Nottingham Forest vs Leeds United23:30: Tottenham Hotspur vs Manchester City (live SCTV)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Inggris.Minggu, 5 Februari 202318:30: Spezia vs Napoli (live beIN Sports 1)21:00: Torino vs Udinese (live beIN Sports 1)Senin, 6 Februari 202300:00: Fiorentina vs Bologna (live beIN Sports 1)02:45: Inter Milan vs AC Milan (live beIN Sports 1)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Italia.Minggu, 5 Februari 202320:00: Mallorca vs Real Madrid (live beIN Sports 3)22:15: Girona vs Valencia (live beIN Sports 3)Senin, 6 Februari 202300:30: Real Sociedad vs Real Valladolid (live beIN Sports 3)03:00: Barcelona vs Sevilla (live beIN Sports 3)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Spanyol.Minggu, 5 Februari 202321:30: Stuttgart vs Werder Bremen23:30: Wolfsburg vs Bayern MuenchenKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Jerman.