Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Verona vs Roma

Liga Serie-A Italia

La Liga Spanyol

(PAT)

Jakarta: Para penikmat sepak bola Tanah Air masih akan disuguhkan sejumlah pertandingan pada Selasa, 1 November 2022, dini hari WIB. Salah satunya pertandingan di Liga Serie-A Italia antara Hellas Verona vs AS Roma Meski bukan laga besar, pertandingan ini sangat penting buat Roma . I Giallorossi butuh meraih kemenangan andai ingin masuk posisi empat besar.Namun, bukan perkara mudah buat Roma mengalahkan Verona. Faktanya, dalam empat pertemuan terakhir dengan Verona , Roma hanya mampu meraih satu kemenangan. Sisanya mereka menelan kekalahan dua kali dan satu kali imbang.Selang beberapa jam, Liga Italia akan menggelar pertandingan lainnya antara Monza vs Bologna. Laga yang cukup seru disaksikan. Mengingat, kedua tim saat ini berjuang keras untuk menghindari zona degradasi.Selain Italia, Liga Spanyol juga akan menggelar satu pertandingan pada dini hari nanti, yakni antara Elche vs Getafe. Laga pun diprediksi berjalan sengit karena kedua tim juga berupaya keluar dari ancaman degradasi pada musim ini.Berikut jadwal pertandingan dan link live streaming Liga Top Eropa pada Senin, 1 November 2022, dini hari WIB:00:30: Hellas Verona vs AS Roma02:45: Monza vs BolognaKlik link untuk menyaksikan pertandingan di Liga Italia di sini 03:00: Elche vs GetafeKlik link untuk menyaksikan pertandingan di Liga Spanyol di sini