Jadwal dan Link Live Streaming Laga Man United vs Leicester dan Barcelona vs Cadiz

Jakarta: Para penikmat sepak bola di Tanah Air masih akan disuguhkan pertandingan-pertandingan seru di liga-liga top Eropa pada Minggu, 19 Februari 2023 hingga Senin, 20 Februari 2023, dini hari WIB. Salah satunya, duel antara Manchester United vs Leicester City di Stadion Old Trafford, pukul 21.00 WIB.Dilihat dari kondisi kedua tim, ini akan menjadi duel yang seru. Saat ini, United sedang dalam performa yang cukup oke lantaran tidak terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir di seluruh ajang. Rinciannya adalah lima kemenangan dan dua kali imbang. Leicester tak kalah apik. Dari empat pertandingan terakhir yang dilakoni di seluruh ajang, The Foxes berhasil meraih tiga kemenangan dan hanya seri sekali alias tidak terkalahkan.Hebatnya, salah satu kemenangan diraih ketika menghadapi tim papan atas, Tottenham Hotspur pada pekan ke-23, 11 Februari 2023. Pada laga tersebut, Leicester berhasil menghantam Tottenham dengan skor 4-1.Selang beberapa jam, para pencinta sepak bola akan disuguhkan pertandingan derby London yang akan mempertemukan Tottenham kontra West Ham United pada pukul 23.30 WIB. Ini juga akan menjadi laga seru karena kedua tim punya ambisi besar untuk meraih kemenangan.Jika berhasil menang, Tottenham akan menggusur Newcastle United yang berada di posisi empat besar. Sedangkan tiga poin juga terasa penting bagi West Ham untuk lolos dari jurang degradasi.Pertandingan seru juga akan tersaji di Liga Serie-A Italia. Sebab, ada tiga tim papan atas yang dijadwalkan bertanding, yakni Atalanta, Lazio, dan AS Roma. Pertama, Atalanta dijadwalkan menghadapi Lecce pada pukul 18.30.Kemudian, Lazio akan bertandang ke markas Salernitana pada pukul 21.00 WIB. Selang beberapa jam, giliran rival sekota Lazio, Roma berduel dengan Hellas Verona.Sementara itu, laga tak kalah menarik lainnya bakal digelar di Liga Spanyol. Setidaknya ada dua pertandingan seru yang wajib disaksikan karena akan melibatkan tim-tim besar. Salah satunya, Barcelona yang akan menjamu Cadiz. Kemudian, Atletico Madrid yang berhadapan dengan Athletic Bilbao.Berikut ini jadwal pertandingan di liga-liga top Eropa pada Minggu, 19 Februari hingga Senin, 20 Februari 2023, dini hari WIB:Minggu, 19 Februari 202321:00: Manchester United vs Leicester City23:30: Tottenham Hotspur vs West Ham United (live SCTV)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.Minggu, 19 Februari 202318:30: Atalanta vs Lecce21:00: Fiorentina vs Empoli21:00: Salernitana vs LazioSenin, 20 Februari 202300:00: Spezia vs Juventus02:45: AS Roma vs Hellas VeronaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Italia.Minggu, 19 Februari 202320:00: Elche vs Espanyol22:15: Rayo Vallecano vs SevillaSenin, 20 Februari 202300:30: Atletico Madrid vs Athletic Bilbao03:00: Barcelona vs CadizKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.Minggu, 19 Februari 202321:30: Union Berlin vs Schalke 0423:30: Borussia Dortmund vs Hertha BerlinSenin, 20 Februari 202301:30: Bayer Leverkusen vs Mainz 05Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Jerman.