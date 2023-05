Jadwal Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Arsenal vs Chelsea, Barcelona vs Osasuna, Sociedad vs Madrid

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para pencinta sepak bola di Tanah Air kembali dihibur dengan sejumlah pertandingan di kompetisi top Eropa pada Rabu, 3 Mei 2023. Setidaknya ada tiga pertandingan yang melibatkan tim-tim besar pada dini hari nanti.Salah satu pertandingan seru akan digelar di Liga Primer Inggris. Bagaimana tidak. Kompetisi ini akan menggelar big match yang mempertemukan dua tim raksasa ibu kota, London, yakni Arsenal kontra Chelsea Ini akan menjadi pertandingan yang menarik untuk disimak. Mengingat, kedua tim berambisi meraih tiga poin demi memperbaiki posisi di klasemen.Arsenal butuh meraih tiga poin untuk menjaga peluang meraih gelar Liga Inggris musim ini. Saat ini, The Gunners berada di posisi kedua klasemen sementara dan tertinggal satu poin dari Manchester City yang berada di puncak klasemen.Sedangkan tambahan tiga poin juga penting bagi Chelsea untuk menyelamatkan posisi mereka. Sebab, ancaman degradasi sudah mulai membayangi The Blues. Saat ini, Chelsea hanya berselisih sembilan poin dari Notingham Forest yang berada di posisi ke-18 klasemen.Selain duel derby London, pertandingan menarik lainnya juga akan digelar di La Liga Spanyol. Pasalnya, dua tim raksasa seperti Barcelona dan Real Madrid juga akan dijadwalkan bertanding di kompetisi ini.Barcelona akan menjamu Osasuna. Sedangkan Madrid bakal bertandang ke markas Real Sociedad.Berikut ini jadwal lengkap pertandingan sepak bola di kompetisi top Eropa pada Rabu, 3 Mei 2023 dini hari WIB:Liga Primer Inggris02.00: Arsenal vs Chelsea (live SCTV)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.La Liga Spanyol00.30: Barcelona vs Osasuna (live beIN Sports 3)00.30: Almeria vs Elche03.00: Real Sociedad vs Real Madrid (live beIN Sports 3)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.DFB Pokal01.45: Freiburg vs RB Leipzig (live Kompas TV)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan DFB Pokal.