Jadwal Sepak Bola Nanti Malam: Leipzig Tantang Dortmund

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

: Penikmat sepak bola Tanah Air akan kembali disuguhkan tontonan sepak bola menarik dari Benua Biru. Setelah sempat absen sepekan akibat jeda internasional, kompetisi top sepak bola Eropa kembali bergulir.Di Inggris, laga Liverpool kontra Watford akan membuka pekan ke-31. Kemudian dilanjutkan dengan Burnley vs Manchester City dan Chelsea vs Brentord pada saat bersamaan. Dilanjutkan dengan laga Manchester United akan menghadapi perlawanan sengit Leicester City.Beralih ke Spanyol, di mana Real Madrid akan meneruskan perjuangan mereka untuk mempertahankan takhta La Liga ketika menghadapi Celta Vigo. Kemudian Atletico Madrid akan menghadapi Deportivo Alaves.Bergeser ke Italia, Lazio akan menghadapi kuda hitam Sassuolo. Kemudian Salernitana akan menghadapi perlawanan berat Torino.Lalu di Jerman ada laga besar tersaji ketika peringkat dua Borussia Dortmund menghadapi peringkat empat RB Leipzig. Bayern Muenchen juga akan bertanding menghadapi Freiburg.Sedangkan di Prancis, juara bertahan Nice akan menghadapi Rennes. Lalu Marseille akan meladeni perlawanan Saint-Etienne.Jadwal lengkap sepak bola nanti malam:18.30 WIB Liverpool vs Watford21.00 WIB Brighton vs Norwich21.00 WIB Burnley vs Manchester City21.00 WIB Chelsea vs Brentford21.00 WIB Leeds vs Southampton21.00 WIB Wolves vs Villa23.30 WIB MU vs Leicester19.00 WIB Getafe vs Mallorca21.15 WIB Levante vs Villarreal23.30 WIB Celta vs Madrid02.00 WIB Atletico vs Alaves20.00 WIB Spezia vs Venezia23.00 WIB Lazio vs Sassuolo01.45 WIB Salernitana vs Torino20.30 WIB Bielefeld vs Stuttgart20.30 WIB Hoffenheim vs Bochum20.30 WIB Freiburg vs Bayern20.30 WIB Leverkusen vs Hertha Berlin20.30 WIB Frankfurt vs Greuther Furth23.30 WIB Dortmund vs Leipzig22.00 WIB Nice vs Rennes00.00 WIB Lille vs Bordeaux02.00 WIB Saint-Etienne vs Marseille