Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Man United vs Liverpool

Jakarta: Para pencinta sepak bola masih akan disuguhkan pertandingan seru di kompetisi papan atas Eropa pada Senin, 22 Agustus 2022 malam hari hingga Selasa, 23 Agustus 2022, dini hari WIB. Pertandingan di Liga Primer Inggris menjadi salah satunya. Kompetisi ini akan menggelar laga besar antara Manchester United vs Liverpool Laga tersebut diprediksi berjalan seru. Apalagi, kedua tim memiliki ambisi besar untuk meraih kemenangan setelah gagal meraih kemenangan di dua laga beruntun pada awal musim ini.Tengok saja United . Mereka harus menelan kekalahan saat menghadapi Brighton & Hove Albion (1-2) dan Brentford (0-4). Hasil minor tersebut membuat United harus berada di posisi ke-20 alias menjadi juru kunci.Sementara itu, nasib Liverpool masih lebih baik dari United. Dari dua laga yang dilakoni pada awal musim, The Reds menuai hasil imbang. Hasil ini menempatkan Liverpool di posisi ke-15 klasemen sementara dengan mengoleksi dua poin.Selain duel besar di Liga Inggris, sejumlah pertandingan seru juga akan tersaji di kompetisi Liga Serie-A Italia. Salah satunya duel antara Sampdoria vs Juventus.Juventus diyakini bakal tampil ngotot untuk meraih kemenangan guna menjaga persaingan di papan atas. Saat ini, I Bianconeri berada di posisi kedelapan dengan mengoleksi tiga poin dan hanya terpaut tiga poin dari Napoli dan Inter Milan.Berikut ini jadwal pertandingan dan link live streaming liga-liga Top Eropa pada 22-23 Agustus 2022:Selasa, 23 Agustus 202202:00: Manchester United vs Liverpool ( link live streaming Senin, 22 Agustus 202223:30: AS Roma vs Cremonese ( link live streaming Selasa, 23 Agustus 202201:45: Sampdoria vs Juventus ( link live streaming Selasa, 23 Agustus 202201:00: Elche vs Almeria ( link live streaming 03:00: Girona vs Getafe ( link live streaming