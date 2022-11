Hasil Undian Babak 16 Besar Liga Champions: Liverpool Jumpa Madrid, PSG Tantang Muenchen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Undian para peserta babak 16 besar Liga Champions 2022--2023 telah selesai bergulir di Markas UEFA yang berada di Nyon, Swiss, Senin 7 November. Salah satu hasilnya, terdapat Liverpool yang kembali bentrok dengan Real Madrid.Seperti diketahui, Liverpool sempat bersua Madrid pada final Liga Champions musim lalu dan saat itu mereka kalah dengan skor tipis 1-0. Jadi, dengan adanya hasil undian kali ini, The Reds berpeluang balas dendam atau mungkin malah gugur lebih cepat.Jika melirik peta persaingan fase grup beberapa waktu lalu, Real Madrid bisa dibilang masih lebih diunggulkan karena meraih tiket babak 16 besar dengan menjadi juara Grup F sambil mengoleksi 13 poin. Namun, saingan Los Blancos saat itu adalah RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, dan Celtic.Di sisi lain, Liverpool bisa ke babak 16 besar karena menjadi runner-up Grup A yang diisi oleh Napoli, Ajax, dan Rangers. Saat itu, Liverpool mampu mengoleksi 15 poin dan hanya kalah selisih gol saja dengan Napoli yang finis sebagai juara grup. Jadi, pertemuan The Reds dengan Madrid diyakini bakal ketat.Beralih ke hasil undian lainnya, terdapat Paris Saint-Germain (PSG) yang bakal bentrok dengan Bayern Muenchen. Pertemuan ini diyakini tidak kalah menarik juga karena keduanya sama-sama tim papan atas Eropa dan punya rekor menawan di fase grup.PSG berhak melaju ke babak 16 besar karena menjadi runner-up Grup H yang diisi oleh Benfica, Juventus dan Maccabi Haifa. Meski demikian, Les Parisiens mampu mengumpulkan 14 poin atau hanya kalah selisih gol saja dengan Benfica yang menyandang status sebagai juara.Sementara itu, Bayern terpantau cukup menyeramkan karena finis sebagai juara Grup C dengan 100 persen kemenangan (18 poin) atas Inter Milan, Barcelona, dan FC Viktoria Plzen yang menjadi rival. Tapi, Bayern sempat disingkirkan PSG pada perempat final Liga Champions musim lalu.Masih ada enam laga hasil undian babak 16 besar Liga Champions lainnya yang tak kalah menarik. Berikut daftar lengkapnya:- RB Leipzig vs Manchester City- Club Brugge vs Benfica- Liverpool vs Real Madrid- AC Milan vs Tottenham Hotspur- Eintracht Frankfurt vs Napoli- Borussia Dortmund vs Chelsea- Inter Milan vs Porto- Paris Saint-Germain vs Bayern Muenchen