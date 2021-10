Jadwal Liga Champions dan Link Live Streaming Nanti Malam: Barcelona, MU, Juventus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut jadwal Liga Champion dan link live streaming nanti malam:

(REN)

Jakarta: Tim besar macam Barcelona, Manchester United (MU), dan Juventus akan memainkan laga penyisihan grup Liga Champions 2021-2022, Rabu 20 Oktober hingga Kamis 21 Oktober 2021. Berikut jadwal Liga Champions dan link live streaming nanti malam. Barcelona akan melawan Dynamo Kiev di Camp Nou dari lanjutan laga Grup E. Azulgrana membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos babak 16 besar Liga Champions musim ini.Pasalnya tim asuhan Ronald Koeman mengalami kekalahan beruntun di dua laga awal. Barcelona takluk dari Benfica dan Bayern Muenchen, dibantai 0-3 oleh masing-masing lawan.Laga menarik lainnya pada dini hari akan menghadirkan MU versus Atalanta di Stadion Old Trafford. Setan Merah pun tampak mengincar kemenangan di lanjutan penyisihan Grup F.Apalagi MU kini hanya tertinggal satu poin dari Atalanta yang menjadi pemuncak klasemen. Kemenangan tentu membuat MU berpeluang menggeser poisisi La Dea.Sementara, Juventus akan melakoni laga pekan ketiga Liga Champions melawan Zenit St Petersburg. Kedua tim akan saling bentrok di Stadion St Petersburg.Jika menang, Juventus akan semakin mantap memimpin klasemen Grup F dengan berbekal dua kemenangan. Namun jika kalah, Zenit akan menyamakan torehan Bianconeri yang kini meraih enam poin.23.45 WIB - Barcelona vs Dynamo Kiev (Live SCTV) ( Klik di sini untuk link live streaming)23.45 WIB - Salzbourg vs Wolfsburg02.00 WIB - Benfica vs Bayern Muenchen02.00 WIB - Young Boys vs Villarreal02.00 WIB - Manchester United vs Atalanta (Live SCTV) ( Klik di sini untuk link live streaming)02.00 WIB - Lille vs Sevilla02.00 WIB - Chelsea vs Malmo02.00 WIB - Zenit vs Juventus ( Klik di sini untuk Link Live Streaming)