Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Pertandingan Liga Champions Malam Ini: Bayern vs Barcelona

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PAT)

Jakarta: Babak penyisihan grup Liga Champions 2021/2022 berakhir pada Kamis, 9 Desember 2021. Sejumlah duel seru akan tersaji di laga terakhir babak tersebut.Salah satunya duel Bayern Muenchen vs Barcelona di Grup E. Ini akan menjadi laga hidup mati buat Blaugrana.Pasalnya, posisi Barcelona belum aman. Saat ini, mereka berada di posisi kedua klasemen sementara dengan mengoleksi tujuh poin dan masih berselisih dua poin dari Benfica yang berada di posisi ketiga.Barcelona wajib menang agar bisa mengamankan posisi kedua. Jika kalah atau seri, Blaugrana bisa terancam disalip Benfica. Namun, dengan syarat Benfica bisa meraih kemenangan atas Dynamo Kiev di laga terakhir.Laga tak kalah menarik juga tersaji di Grup F antara Atalanta vs Villarreal. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk bisa merebut posisi kedua. Sebab, saat ini, kedua tim hanya terpaut satu poin.Berikut jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingan pekan terakhir penyisihan grup Liga Champions 2021/2022 pada Kamis, 9 Desember 2021:00:45: Juventus vs Malmo FF00:45: Zenit vs Chelsea (live SCTV)03:00: Bayern Muenchen vs Barcelona (live SCTV)03:00: Benfica vs Dynamo Kiev03:00: Manchester United vs Young Boys03:00: Atalanta vs Villarreal03:00: Salzbourg vs Sevilla03:00: Wolfsburg vs Lille