Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Liga Champions Malam Ini: Juventus vs PSG, Milan vs Salzburg

Jakarta: Fase grup Liga Champions 2022/2023 akan berakhir pada Kamis, 3 November 2022, dini hari WIB. Laga penutup akan dimainkan 16 tim dari Grup E hingga Grup H.Masih banyak pertandingan seru yang akan tersaji di empat grup tersebut. Salah satunya laga antara AC Milan vs Salzburg di Grup E pada pukul 03.00 WIB.Bagi kedua tim, ini merupakan laga menentukan untuk lolos ke babak 16-besar. Jika kalah, salah satu di antara mereka dipastikan gagal lolos ke babak selanjutnya.Kans Milan untuk lolos cukup terbuka. I Rossoneri hanya butuh meraih hasil imbang alias tambahan satu poin untuk memastikan lolos. Sedangkan Salzburg wajib meraih kemenangan untuk melangkah ke fase gugur.Laga menentukan juga akan dimainkan Dinamo Zagreb ketika bertandang ke markas Chelsea di grup yang sama. Mereka butuh meraih kemenangan untuk membuka peluang finis di posisi ketiga sekaligus mendapatkan tiket ke fase gugur Liga Europa.Pertandingan di Grup H tak kalah seru. Grup ini akan menggelar pertandingan besar antara Juventus vs Paris Saint-Germain (PSG).Laga tersebut sekaligus menjadi laga penentuan buat Juventus untuk lolos ke fase gugur Liga Europa. Jika kalah atau imbang, peluang I Bianconeri tampil di kompetisi tersebut bisa pupus.Pasalnya, Juventus masih bersaing ketat dalam perebutan posisi ketiga dengan Maccabi Haifa. Kedua tim saat ini sama-sama mengoleksi tiga poin.Tak kalah seru. Pertandingan krusial juga akan dihadapi Shakhtar Donetsk dan RB Leipzig. Mereka butuh tambahan poin untuk bisa lolos ke babak 16-besar Liga Champions.Namun, tugas Leipzig lebih mudah ketimbang Donetsk. Mereka hanya butuh meraih hasil imbang untuk lolos. Sedangkan Donetsk harus meraih kemenangan.Berikut jadwal pertandingan dan link live streaming Liga Champions pada Kamis, 3 November 2022 dini hari WIB:00:45: Real Madrid vs Celtic (live SCTV)00:45: Shakhtar Donetsk vs RB Leipzig03:00: Chelsea vs Dinamo Zagreb03:00: AC Milan vs Salzburg03:00: Manchester City vs Sevilla03:00: Kopenhagen vs Borussia Dortmund03:00: Maccabi Haifa vs Benfica03:00: Juventus vs Paris Saint-Germain (live SCTV)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Champions.