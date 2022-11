Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Liga Champions Malam Ini: Liverpool vs Napoli, Bayern vs Inter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(PAT)

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru nan menarik akan tersaji di laga terakhir penyisihan grup Liga Champions 2022/2023 , Rabu, 2 November 2022, dini hari WIB. Setidaknya ada dua laga besar yang akan digelar nanti.Pertama, laga antara Liverpool vs Napoli di Grup A pada pukul 03.00 WIB. Meski kedua tim sudah memastikan tiket ke babak 16-besar, laga ini tetap menarik disaksikan lantaran masih ada status juara grup yang diperebutkan.Saat ini, Napoli berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 15 poin. Sedangkan Liverpool berada di posisi kedua dan tertinggal tiga poin dari I Partenopei.Berkaca pada situasi ini, peluang menjadi juara Grup A lebih berpihak pada Napoli. Mereka hanya butuh meraih hasil imbang guna lolos sebagai juara Grup. Sedangkan Liverpool butuh meraih kemenangan untuk finis di posisi pertama.Laga besar juga akan tersaji di Grup C yang akan melibatkan dua tim raksasa, Bayern Muenchen vs Inter Milan. Meski sudah tak lagi menentukan, laga tersebut juga menarik disimak karena diwarnai dendam yang bakal diusung Inter.Inter diprediksi tampil ngotot pada laga tersebut demi membalas kekalahan di pertemuan pertama dengan Muenchen di Grup C pada 8 September 2022. Kala itu, I Nerazzurri kalah dengan skor 0-2.Pertarungan sengit juga bakal terjadi di Grup D yang melibatkan Sporting vs Eintracht Frankfurt dan Olympique Marseille vs Tottenham Hotspur. Ini akan menjadi laga krusial buat keempat tim tersebut. Mengingat, jarak poin mereka di klasemen terbilang sangat dekat.Namun, Tottenham punya tugas sedikit lebih ringan. Mereka hanya butuh meraih hasil imbang untuk memastikan lolos ke babak 16-besar.Sedangkan Marseille yang menjadi lawan Tottenham, punya tugas lebih berat. Mereka wajib meraih kemenangan untuk bisa lolos ke fase gugur. Namun, dengan syarat, laga antara Sporting vs Frankfurt berakhir dengan hasil imbang.Jika Sporting atau Frankfurt meraih kemenangan, Marseille dipastikan tersingkir. Sedangkan tiket babak 16-besar akan jatuh ke tangan tim yang akan meraih kemenangan.Berikut ini jadwal pertandingan dan link live streaming Liga Champions 2022/2023 pada Rabu, 2 November 2022 dini hari WIB:00:45: Porto vs Atletico Madrid (live SCTV)00:45: Bayer Leverkusen vs Club Brugge03:00: Liverpool vs Napoli03:00: Rangers vs Ajax03:00: Bayern Muenchen vs Inter Milan (live SCTV)03:00: Viktoria Plzen vs Barcelona03:00: Olympique de Marseille vs Tottenham Hotspur03:00: Sporting CP vs Eintracht FrankfurtKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Champions.