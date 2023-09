Jadwal Liga Champions Matchday 1, Lengkap dengan Siaran TV

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kompetisi terbaik Eropa, Liga Champions musim 2023/2024 akan bergulir pada tengah pekan ini. Jadwal Liga Champions matchday 1 akan digelar mulai 19-21 September dan disiarkan langsung oleh televisi nasional.Kick-off Liga Champions 2023/2024 dibuka dengan menggelar dua pertandingan secara bersamaan, yakni pada Selasa 19 September mulai pukul 23:45 WIB. Klub asal Swiss, BSC Young Boys akan memulai perjuangannya di fase grup dengan menjamu wakil Jerman, RB Leipzig.Sementara itu, semifinalis musim lalu AC Milan akan menjamu klub Inggris, Newcastle United di Grup F. Pertandingan Milan vs Newcastle di San Siro akan disiarkan langsung oleh SCTV.Bagi Milan, duel ini berpotensi jadi momentum kebangkitan atau justru menambah penderitaan Rossoneri. Pasalnya, Milan menyambut duel ini dengan hasil negatif di mana mereka dipermalukan rival sekotanya, Inter Milan (5-1) di pentas liga domestik Serie A Italia.Laga ini juga bisa menjadi momen reuni buat gelandang Newcastle United, Sandro Tonali yang baru bergabung dengan The Magpies pada bursa transfer musim panas ini dengan nilai transfer mencapai 70 juta poundsterling.Lanjut pada Rabu 20 September dini hari WIB (pukul 02:00), SCTV kembali akan menyiarkan secara langsung pertandingan lain di Grup F yang disebut-sebut sebagai grup neraka di fase penyisihan Liga Champions musim ini, yakni duel antara tuan rumah Paris Saint Germain (PSG) vs Borussia Dortmund.Selain itu, beberapa pertandingan menarik lainnya juga akan tersaji pada pukul 02:00 WIB, yakni Barcelona vs Antwerp, Lazio vs Atletico Madrid, serta juara bertahan Manchester City yang akan menjamu wakil Serbia Crvena Zvezda atau yang dulu dikenal dengan nama Red Star Belgrade.Masih di hari Rabu 23 September 2023, tepatnya pada pada pukul 23:45 malam WIB, SCTV akan menyiarkan secara langsung pertandingan Real Madrid melawan Union Berlin di Santiago Bernabeu. Pertandingan lain yang digelar pada jam yang sama adalah Galatasaray vs FC Kopenhagen.Big Match Liga Champions musim ini sudah langsung tersaji di matchday 1 tatkala Bayern Muenchen menjamu Manchester United di Grup A. Duel Bayern vs MU di Allianz Arena akan disiarkan secara langsung oleh SCTV pada Kamis 21 September pukul 02:00 dini hari WIB.Selain duel Bayern vs MU yang notabene ulangan partai final Liga Champions musim 1998-1999, beberapa pertandingan menarik lain yang akan tersaji di matchday 1 Liga Champions, Kamis 21 September dini hari WIB antara lain, Arsenal vs PSV Eindhoven, Sporting Braga vs Napoli dan Real Sociedad vs Inter Milan.Berikut jadwal lengkap matchday 1 Liga Champions 2023/2024 :SELASA 19 SEPTEMBER 202323.45: AC Milan vs Newcastle United (Grup F) - LIVE SCTV23.45: BSC Young Boys vs RB Leipzig (Grup G)RABU 20 SEPTEMBER 202302.00: Feyenoord vs Celtic (Grup E)02.00: Lazio vs Atletico Madrid (Grup E)02.00: Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund (Grup F) - LIVE SCTV02.00: Manchester City vs Crvena Zvezda (Grup G)02.00: Barcelona vs Antwerp FC (Grup H)02.00: Shakhtar Donetsk vs Porto (Grup H)23.45: Galatasaray vs FC Kopenhagen (Grup A)23.45: Real Madrid vs Union Berlin (Grup C) - LIVE SCTVKAMIS 21 SEPTEMBER 202302.00: Bayern Munich vs Manchester United (Grup A) - LIVE SCTV02.00: Sevilla vs RC Lens (Grup B)02.00: Arsenal vs PSV Eindhoven (Grup B)02.00: Sporting Braga vs Napoli (Grup C)02.00: Benfica vs FC Salzburg (Grup D)02.00: Real Sociedad vs Inter Milan (Grup D)