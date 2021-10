Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini: Man Utd vs Atalanta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PAT)

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru di laga ketiga penyisihan grup Liga Champions 2021/2022 kembali tersaji pada Rabu, 20 Oktober malam hari hingga Kamis, 21 Oktober 2021 dini hari WIB. Salah satunya, duel antara Manchester United vs Atalanta Duel ini diprediksi berjalan sengit karena kedua tim sama-sama berambisi meraih tiga poin untuk menjaga peluang lolos ke babak 16-besar.Namun, kondisi sedikit menguntungkan United mengingat mereka akan tampil di kandang sendiri, Stadion Old Trafford. Praktis, United akan mendapat tambahan motivasi dari pendukung tuan rumah.Meski demikian, United patut waspada. Apalagi, Atalanta juga berambisi mencuri poin untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen.Saat ini, Atalanta berada di posisi pertama dengan mengoleksi empat poin. Mereka hanya unggul satu poin dari United yang berada di posisi ketiga.Laga tak kalah seru juga akan tersaji di Grup E yang mempertemukan antara Benfica dengan Bayern Muenchen. Kedua tim juga sedang bersaing dalam perebutan puncak klasemen.Saat ini, posisi pertama masih dipegang Muenchen setelah mampu mengoleksi enam poin. Namun, mereka hanya terpaut dua poin dari Benfica.Berikut jadwal siaran langsung pertandingan laga ketiga penyisihan grup Liga Champions 2021/2022 pada 20-21 Oktober 2021:23:45: Barcelona vs Dynamo Kyiv (live SCTV)23:45: Salzburg vs WolfsburgKamis 21 Oktober:02:00: Benfica vs Bayern Muenchen02:00: Young Boys vs Villarreal02:00: Manchester United vs Atalanta (live SCTV)02:00: Lille vs Sevilla02:00: Chelsea vs Malmo02:00: Zenit vs Juventus