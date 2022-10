Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Liga Champions Malam Ini: Milan vs Chelsea, Dortmund vs Sevilla

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru akan digelar pada laga keempat penyisihan grup Liga Champions 2022/2023 , Selasa, 11 Oktober 2022 malam hari hingga Rabu, 12 Oktober 2022, dini hari WIB. Salah satunya, laga di Grup E antara AC Milan vs Chelsea Pertemuan antar kedua tim tersebut diprediksi berlangsung seru. Sebab, Chelsea dan Milan akan bertekad meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke babak 16-besar.Semakin terasa menarik karena pertandingan tersebut juga akan diwarnai misi balas dendam. Milan yang berstatus tuan rumah pada laga ini berhasrat meraih kemenangan demi membalas kekalahan saat bertandang ke markas Chelsea pada 6 Oktober 2022. Saat itu, I Rossoneri dihantam Chelsea dengan skor telak 0-3.Laga tak kalah seru juga akan tersaji di Grup G antara Borussia Dortmund vs Sevilla . Sama seperti duel Milan kontra Chelsea, pertemuan Sevilla dengan Dortmund juga diwarnai dengan aroma balas dendam.Pada laga ini, Sevilla bertekad untuk menuntaskan dendam ketika menjamu Dortmund pada pekan lalu. Ketika itu, Los Nervionenses dibantai Dortmund dengan skor 1-4.Sevilla juga wajib menang pada laga tersebut agar peluang tampil di babak 16-besar tetap terjaga. Jika kalah, mereka dipastikan gagal melaju ke babak selanjutnya.Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingan Liga Champions pada 11-12 Oktober 2022 WIB:Selasa, 11 Oktober 202223:45: Kopenhagen vs Manchester City (live SCTV)23:45: Maccabi Haifa vs JuventusRabu, 12 Oktober 202202:00: Dinamo Zagreb vs Salzburg02:00: AC Milan vs Chelsea (live SCTV)02:00: Shakhtar Donetsk vs Real Madrid02:00: Celtic vs RB Leipzig02:00: Borussia Dortmund vs Sevilla02:00: Paris Saint-Germain vs BenficaKlik link live streaming pertandingan Liga Champions di sini