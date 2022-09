Jadwal Liga Champions Malam Nanti: Liverpool Sambangi Markas Napoli

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASM)

: Babak grup Liga Champions kembali begulir malam nanti. Setelah klub-klub dari grup E hingga H bertanding, kali ini gilirang klub-klub dari grup A hingga D yang berjuang.Ajax Amsterdam menghadapi Rangers dan Eintracht Frankfurt kontra Sporting akan membuka laga pada Rabu, 7 September, malam. Kemudian dilanjutkan dengan laga akbar Napoli kontra Liverpool.Laga tak kalah seru juga tersaji ketika Inter Milan menjamu Bayern Muenchen. Kemudian Barcelona akan kedatangan Viktoria Plzen.Lalu, Atletico Madrid bakal menghadapi FC Porto. Selain itu, ada juga Tottenham Hotspur yang menghadapi Marseille dan Club Brugge bakal menjamu Bayer Leverkusen.Jadwal lengkap Liga Champions malam nanti:Rabu, 7 September23.45 WIB Ajax vs Rangers23.45 WIB Frankfurt vs SportingKamis, 8 September02.00 WIB Napoli vs Liverpool02.00 WIB Inter vs Bayern02.00 WIB Barcelona vs Viktoria Plzen02.00 WIB Atletico vs Porto02.00 WIB Spurs vs Marseille02.00 WIB Brugge vs Leverkusen