Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Liga Champions Malam Ini: Ajax vs Napoli, Inter vs Barcelona

(PAT)

Jakarta: Sejumlah pertandingan sepak bola seru akan bergulir pada matchday ketiga penyisihan grup Liga Champions 2022/2023, Selasa, 4 Oktober 2022, malam hari hingga Rabu, 5 Oktober 2022 dini hari WIB. Setidaknya ada dua pertandingan besar yang akan digelar nanti.Laga antara Ajax vs Napoli di Grup A menjadi salah satunya. Ini akan menjadi ujian berat buat I Partenopei untuk mempertahankan posisi puncak klasemen sekaligus memperbesar kans lolos ke fase grup.Kans Napoli memenangkan laga ini cukup terbuka. Mengingat, tim besutan Luciano Spalletti itu sedang dalam performa terbaik.Catatan tidak terkalahkan yang diraih Napoli dalam 10 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi menjadi bukti sahihnya. Jika dirinci, Napoli mampu meraih delapan kemenangan dan hanya menelan dua hasil imbang.Sebaliknya, Ajax justru sedang terpuruk. Tim yang berjuluk de Godenzonen tersebut belum pernah meraih kemenangan di tiga pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Rinciannya adalah dua kekalahan dan satu hasil imbang.Laga tak kalah menarik juga tersaji di Grup C. Grup ini akan menggelar pertandingan dua tim raksasa antara Inter Milan dan Barcelona Laga ini pun diprediksi akan berjalan sengit karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak 16-besar. Jika kalah, kans untuk lolos akan semakin berat.Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingan matchday ketiga penyisihan grup pada 4-5 Oktober 2022:Selasa, 4 Oktober 202223:45: Bayern Muenchen vs Viktoria Plzen (live SCTV)23:45: Olympique Marseille vs SportingRabu, 5 Oktober 202202:00: Liverpool vs Rangers02:00: Ajax vs Napoli02:00: Porto vs Bayer Leverkusen02:00: Club Brugge vs Atletico Madrid02:00: Inter Milan vs Barcelona (live SCTV)02:00: Eintracht Frankfurt vs Tottenham HotspurKlik link live streaming pertandingan di Liga Champions di sini