Jadwal Liga Champions Nanti Malam: Bayern Ladeni Barcelona

(ASM)

: Babak grup Liga Champions kembali bergulir pada Selasa, 13 September, dan Kamis, 14 September. Klub-klub dari grup A hingga D akan berusaha meraih poin demi menjaga peluang ke fase gugur.Laga nanti akan dibuka dengan pertemuan antara Viktoria Plzen dan Inter Milan. Di saat yang sama, Tottenham Hotspur akan menghadapi perlawanan Sporting.Lalu, laga besar tersaji ketika Bayern Muenchen menjamu Barcelona. Kedua tim sama-sama berpotensi menjadi pemimpin grup C jika berhasil meraih kemenangan.Kemudian, Liverpool akan berusaha bangkit dari kekalahan ketika menghadapi Ajax Amsterdam. Pekan lalu, Liverpool kalah telak 4-1 dari Napoli.Sementara itu, Bayer Lekerkusen akan menjamu pimpinan grup B, Atletico Madrid. Leverkusen juga tengah berusaha bangkit setelah secara mengejutkan kalah dari Club Brugge pada laga perdana.Jadwal lengkap Liga Champions nanti malam:Selasa, 13 September23.45 WIB Viktoria Plzen vs Inter Milan23.45 WIB Sporting vs Tottenham HotspurRabu, 14 September02.00 WIB Bayern Muenchen vs Barcelona02.00 WIB Liverpool vs Ajax Amsterdam02.00 WIB Bayer Leverkusen vs Atletico Madrid02.00 WIB Marseille vs Eintracht Frankfurt02.00 WIB Porto vs Club Brugge