Jadwal Laga dan Link Streaming Liga Champions Malam Ini: Leipzig vs Madrid, Dortmund vs Man City

(PAT)

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru akan digelar pada matchday kelima babak penyisihan grup Liga Champions 2022/2023 , Selasa, 25 Oktober 2022 malam hari hingga Rabu, 26 Oktober 2022, dini hari WIB. Setidaknya ada dua laga seru yang menarik untuk disimak para penikmat sepak bola pada laga nanti.Pertama, laga antara dua tim ternama di Eropa, yakni RB Leipzig vs Real Madrid di Grup F. Bagi kedua tim, ini merupakan pertandingan menentukan.Khususnya untuk Leipzig. Mereka wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak 16-besar. Jika imbang atau kalah, langkah mereka lolos akan semakin berat.Misi berbeda diusung Madrid pada laga ini. Lantaran sudah memastikan tiket ke babak 16-besar di laga sebelumnya, Los Blancos kini mengincar kemenangan untuk bisa menjadi juara Grup G.Laga tak kalah seru juga akan terjadi di Grup G. Grup tersebut akan menggelar duel antara dua tim besar, Borussia Dortmund kontra Manchester City.Laga ini sangat krusial buat Dortmund. Sebab, mereka butuh tambahan tiga poin di laga ini untuk bisa mengamankan tiket ke babak 16-besar untuk menemani City yang sudah memastikan terlebih dulu lolos usai meraih hasil imbang 0-0 kontra Kopenhagen pada laga keempat.Berikut ini jadwal pertandingan dan link live streaming Liga Champions 2022/2023 pada 25-26 Oktober 2022:Selasa, 25 Oktober 202223:45: Salzburg vs Chelsea (live SCTV)23:45: Sevilla vs KopenhagenRabu, 26 Oktober 202202:00: Dinamo Zagreb vs AC Milan02:00: Celtic vs Shakhtar Donetsk02:00: RB Leipzig vs Real Madrid02:00: Borussia Dortmund vs Manchester City (live SCTV)02:00: Paris Saint-Germain vs Maccabi Haifa02:00: Benfica vs JuventusKlik link live streaming pertandingan Liga Champions di sini