Liga Champions: Bermain Dominan, City Libas Copenhagen

(RIZ)

Juara bertahan Manchester City menang meyakinkan dengan skor 1-3 atas tuan rumah Copenhagen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023/2024 di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark, Rabu 14 Februari 2024 dini hari WIB.Tiga gol The Citizen dicetak Kevin de Bruyne (10), Bernardo Silva (45) dan Phil Foden (90+2).Sedangkan satu gol tuan rumah dicetak M. Mattsson menit ke 34.Sejak kick off, City yang bertindak sebagai tim tamu langsung mengambil inisiatif permainan dan menguasai bola lebih dominan. Liga Champions musim ini dengan skor 1-3.Juara bertahan City memang jauh mengungguli tuan rumah Copenhagen dalam penguasaan bola yang hampir 80 persen. Anak asuh Guardiola bahkan memiliki 27 kesempatan dengan 13 percobaan on target, berbanding 4 percobaan milik tuan rumah dan hanya satu yang on target.Dengan keunggulan agregat 3-1, diprediksi City akan melaju dengan mudah ke perempat final meski harus menjalani leg kedua babak 16 besar pada 6 Maret mendatang di Etihad Stadium.