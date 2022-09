Jadwal Liga Champions Nanti Malam: PSG Jamu Juventus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Laga perdana babak grup Liga Champions akan bergulir malam ini. Klub-klub dari grup E hingga H akan bertarung untuk memperebutkan angka penuh.Laga Chelsea kontra Dinamo Zagreb dan Borussia Dortmund versus Copenhagen akan membuka Liga Champions musim ini pada Selasa, 6 September, malam.Laga terbesar nanti malam tentu saja ketika PSG menjamu Juventus. Selain itu, Real Madrid juga akan memulai kampanye untuk mempertahankan gelar mereka dengan menghadapi Celtic.Sementara itu, AC Milan akan menyambangi markas RB Salzburg. Kemudian Manchester City akan bertamu ke markas Sevilla.RB Leipzig bakal menjamu Shakhtar Donetsk malam ini. Kemudian Benfica bakal menghadapi Maccabi Haifa di markas sendiri.Jadwal lengkap Liga Champions nanti malam:Selasa, 6 September23.45 WIB Dinamo Zagreb vs Chelsea23.45 WIB Borussia Dortmund vs CopenhagenRabu, 7 September02.00 WIB PSG vs Juventus02.00 WIB Celtic vs Real Madrid02.00 WIB RB Salzburg vs AC Milan02.00 WIB Sevilla vs Manchester City02.00 WIB RB Leipzig vs Shakhtar Donetsk02.00 WIB Benfica vs Maccabi Haifa