Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Liga Champions Malam Ini: Chelsea vs Milan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PAT)

Jakarta: Para penikmat sepak bola masih disuguhkan pertandingan seru di babak penyisihan grup Liga Champions 2022/2023 pada Rabu, 5 Oktober 2022, malam hari hingga Kamis, 6 Oktober 2022, dini hari WIB. Setelah Inter Milan kontra Barcelona, giliran laga antara Chelsea vs AC Milan digelar.Bagi kedua tim, ini akan menjadi pertandingan penting. Mereka sama-sama mengincar kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur.Khususnya Chelsea. Saat ini, The Blues butuh tambahan tiga angka untuk mengangkat mereka dari dasar klasemen.Sedangkan Milan juga harus meraih kemenangan untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen. Mengingat, mereka masih terpaut satu poin dari Dinamo Zagreb. Bahkan, I Rossoneri juga terpaut dua poin dari Salzburg yang berada di posisi ketiga.Laga tak kalah seru juga akan tersaji di Grup F. Grup ini akan mempertemukan Real Madrid dengan Shakhtar Donetsk.Ini juga merupakan laga menarik. Sebab, kedua tim sedang memperebutkan puncak klasemen sekaligus menjaga asa lolos ke fase gugur.Masih ada pertandingan seru lainnya di penyisihan grup Liga Champions yang wajib disimak pada dini hari nanti. Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingannya:Rabu, 5 Oktober 202223:45: Salzburg vs Dinamo Zagreb23:45: RB Leipzig vs Celtic (live SCTV)Kamis, 6 Oktober 202202:00: Chelsea vs AC Milan (live SCTV)02:00: Real Madrid vs Shakhtar Donetsk02:00: Manchester City vs Kopenhagen02:00: Sevilla vs Borussia Dortmund02:00: Juventus vs Maccabi Haifa02:00: Benfica vs Paris Saint-GermainKlik link live streaming pertandingan Liga Champions di sini