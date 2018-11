Will Smith Jadi Rahasia di Balik Kemenangan Hamilton pada GP Abu Dhabi

Pembalap Mercedes, Lewis Hamilton, menutup Formula 1 musim 2018 dengan kemenangan pada Grand Prix Abu Dhabi, Minggu 25 November kemarin. Namun, sebelum mulai balapan, sang juara dunia kedatangan tamu spesial.Ya, adalah aktor kondang Will Smith yang menyambangi paddock Mercedes untuk bertemu dengan Hamilton. Keduanya juga menyempatkan membuat video dagelan berdurasi pendek, di mana Will Smith memaksa Hamilton untuk menggantikannya balapan di Abu Dhabi.Hamilton mengaku sempat merasa khawatir dengan tingkahnya bersama Will Smith sesaat menjelang balapan. Sebab, biasanya ia sibuk untuk melakukan persiapan bersama timnya."Ini adalah akhir pekan yang tidak biasa. Kemarin pagi saya syuting bersama FIFA dan Sony, lalu pagi ini saya bercanda dengan Will (Smith). Dia orang yang seru sekali. Dia memberikan energi pada saya seperti seorang saudara," ujar Hamilton."Jadi kami membuat video seru, yang memakan waktu sepuluh menit, sebelum kami naik ke mobil. Saya belum pernah melakukan itu sebelum balapan, karena biasanya saat-saat itu saya sedang bersiap," lanjut dia.Namun demikian, Hamilton merasa bercanda dengan Will Smith membuatnya tidak tegang saat balapan. Lagi pula, ia juga sudah mengunci gelar juara musim ini.Hamilton mengakhiri musim sebagai juara dengan total 11 kemenangan balapan. Ini merupakan gelar kelimanya di kelas utama balapan jet darat tersebut.(FIR)