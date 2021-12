Yuk Intip Paddock F1 yang Mendadak Kearab-araban

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

#F1: How cool is this? For the first time in F1 each driver’s name above the pit garages is featured in both English and Arabic calligraphy for the #SaudiArabianGP.



????: u/-arlo on Reddit. pic.twitter.com/lt25cBy0ej — deni (@fiagirly) November 30, 2021

(PRI)

Arab Saudi akan bertindak sebagai tuan rumah Formula 1 2021 seri ke-21 yang berlangsung Minggu, 5 Desember 2021. Balapan F1 di Sirkuit Jeddah menampilkan suguhan menarik dengan menonjolkan budaya setempat.F1 GP Arab Saudi 2021 merupakan sejarah karena untuk pertama kalinya Arab Saudi menjadi tuan rumah F1.Selain sirkuit yang luar biasa, F1 Arab Saudi juga semakin menarik dengan kaligrafi tulisan Arab pada masing-masing paddock pembalap.Kaligrafi Arab tersebut merupakan nama dari pembalap yang juga menyesuaikan identitas warna tim.Sontak hal ini justru mendapat pujian dari fans F1 seluruh dunia. Pasalnya, kaligrafi Arab ternyata membuat tampilan paddock makin keren dan artistik.Tak hanya itu, banyak netizen yang mengapresiasi Arab Saudi yang memunculkan budayanya. Hal ini dikarenakan sangat jarang negara-negara tuan rumah F1 memasang tulisan dan bahasa mereka untuk menghias sirkuit."All countries in 2022 season should do this (Semua negara di musim 2022 harus melakukan ini)," tulis @ShusmitaBalu."Should be something all countries should do well the non English as a first language countries anyway (Seharusnya menjadi sesuatu yang harus dilakukan semua negara, bahasa selain bahasa Inggris pertama di F1)," cuit @StevoThorpe1."Arabic writing is so artistic. Beautiful! (Tulisan Arab sangat artistik, Indah)," timpal @ThinkB4uPaint."Very cool, very different (sangat keren, sangat berbeda)," tulis @leopolanco744.