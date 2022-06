Sean & WRT #31 Tampil Menjanjikan Jelang Balapan 24 Hours of Le Mans

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dua sesi free practice (FP) dan satu kualifikasi digelar sepanjang Rabu (8/6), menandai pekan 24 Hours of Le Mans. Circuit de la Sharte pun dibuat sibuk hingga tengah malam. Khusus bagi pembalap WRT #31, sepanjang Rabu mereka menuntaskan semua sesi dengan menjanjikan.Pada FP1 yang digelar siang hari, Sean Gelael -Rene Rast-Robin Frinjs berada di posisi empat. Catatan waktu 3:32.158 dibuat oleh Frinjs. Sean dan Rene kebagian melakukan simulasi lomba, walau Frinjs juga melakukannya selama tiga jam sesi FP1.Babak kualifikasi kemudian digelar dan Frinjs diberi beban untuk membawa WRT #31 ke babak Hyperpole. Pada sesi selama satu jam tersebut awalnya berlangsung dalam kondisi kering. Dan saat itu Frinjs menjadi yang tercepat di kelas LMP2 dengan catatan 3:29.898. Lantaran tak lama setelah itu hujan turun catatan waktu Frinjs itu tak bisa diperbaiki siapa pun.Frinjs akan didampingi lima pembalap/tim lain dari JOTA #38, Realteam by WRT #41, United Autosports USA #22, United Autosports USA #23, dan Prema Orlen #9 ke babak Hyperpole yang digelar hari ini. Babak ini akan menentukan siapa yang berhak menempati pole position LMP2.Setelah kualifikasi, sesi FP2 yang digelar mulai pukul 22.00 waktu setempat (03.00 WIB) berlangsung selama dua jam. WRT #31 kali ini menjadi yang tercepat dengan catatan 3:33.119 yang dibuat Rene Rast. Sean dan Robin yang difokuskan pada race run memperbaiki catatan masing-masing dari hasil FP1.Hari ini dua sesi FP akan dituntaskan bersamaan dengan Hyperpole. Team WRT #31 berharap dapat melanjutkan momentum positif mereka pada hari pertama.“Saya selalu menikmati setiap sesi di Le Mans dan apalagi sesi malam hari,” ujar Sean yang kemarin memperkenalkan helm barunya khusus untuk 24 Hours of Le Mans tahun ini.Race 24 Hours of Le Mans 2022 disiarkan langsung via youtube channel KUY Entertainment dan www.sean-gelael.com pada 11 Juni, start pukul 21.00 WIB.Kamis, 9 Juni 2022pukul 20.00 - 23.00 WIB: Free Practice 3Jumat, 10 Juni 2022pukul 01.00 - 01.30 WIB: Hyperpole.pukul 03.00 - 05.00 WIB: Free Practice 4Sabtu, 11 Juni 2022pukul 15.30 - 15.45: Warm-upPukul 21.00 WIB: Race 24H of Le Mans