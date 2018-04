Jadwal Pertandingan Tim Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2018

Klik di sini: Demi Sukses Administrasi, INASGOC Dapat Pendampingan dari Kejaksaan Agung

Gelaran Piala Thomas dan Uber 2018 akan berlangsung bulan depan. Meski tinggal sebulan lagi, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) masih mencari skuat yang tepat untuk gelaran dua tahunan tersebut.Seperti yang dilansir dari PBSI, sudah terkumpul 32 nama pebulu tangkis Indonesia yang terus diseleksi. Kabarnya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) memberikan tenggat waktu terakhir hingga 6 Mei untuk menyerahkan nama-nama pemain yang bakal diturunkan.Terlepas dari persiapan PBSI dalam menyiapkan skuat terbaik, jadwal pertandingan Piala Thomas dan Uber 2018 sudah dibagikan.Tim putra Indonesia bakal berstatus sebagai unggulan ketiga untuk event Piala Thomas. Sementara itu, para srikandi Merah Putih bakal bermain dengan status unggulan ketujuh pada ajang Piala Uber. Terdapat 10 slot untuk wakil Indonesia dalam masing-masing event tersebut.Piala Thomas dan Uber 2018 akan terselenggara di Bangkok pada 20-27 Mei mendatang. Berikut jadwal resmi Piala Thomas dan Uber 2018Piala Thomas Grup B09.00 WIB Indonesia vs KanadaPiala Uber Grup D14.00 WIB Indonesia vs MalaysiaPiala Uber Grup D09.00 WIB Indonesia vs PerancisPiala Thomas Grup B19.00 WIB Indonesia vs ThailandPiala Uber Grup D09.00 WIB Indonesia vs TiongkokPiala Thomas Grup BIndonesia vs Korea09.00, 14.00 dan 19.00 WIBPerempat Final Piala Thomas dan Uber12.00 WIBSemifinal Piala Uber18.00 WIBSemifinal Piala Thomas13.00 WIBFinal Piala Uber13.00 WIBFinal Piala Thomas(ASM)