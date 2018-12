Jaya Raya Keluar sebagai Pemenang Kejurnas PBSI 2018

PB Jaya Raya berhasil menjuarai Kejurnas PBSI 2018. Prestasi itu mereka pastikan setelah menaklukkan PB Mutiara Cardinal Bandung dengan skor 3-1 pada fase final, Sabtu 22 Desember.Ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu tampil sebagai penentu kemenangan di final. Mereka yang tampil di laga keempat sukses menekuk Yulfira Barkah/Maretha Dea Giovani dengan skor 21-12 dan 21-8.Jaya Raya sudah membuka keunggulan lebih dulu lewat ganda putra Angga Pratama/Muhammad Rian Ardianto yang tampil pada laga pertama. Saat itu, Hardianto/Reinard Dhanriano yang menjadi lawannya mereka tekuk dengan skor, 11-21, 21-17 dan 21-16.Mutiara Cardinal sempat memberikan perlawanan lewat kemenangan tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung yang tampil pada laga kedua. Tapi, Firman Abdul Kholik yang tampil pada laga ketiga malah menelan kekalahan dari Krishna Adi Nugraha.Greysia/Apriyani tampil di Kejurnas PBSI dengan status ganda putri terbaik Tanah Air. Tak heran keduanya bisa menaklukkan Yulfira/Maretha dengan mudah.Imelda Wiguna selaku Manajer Tim Jaya Raya sempat memprediksi bakal bertemu PB Djarum di final. Tapi, bukan berarti dia menganggap remeh Mutiara Cardinal yang menjadi lawan. Buktinya, Jaya Raya tetap menurunkan susunan pemain terbaiknya."Jujur saja, awalnya kami mengira akan bertemu PB Djarum di final. Waktu PB Djarum kalah, kami saling mengingatkan, tidak boleh under estimate tim Mutiara. Kami memang mau selamatkan nomor ganda, makanya saya mulas waktu partai Angga/Rian," ujar Imelda seperti dikutip dari Badminton.org."Tidak ada strategi khusus dalam kemenangan ini karena kami sudah sama-sama tahu permainan masing-masing. Kami mengharapkan Krishna menang, walaupun tahu bahwa Mutiara unggul di nomor tunggal," tambahnya.Berikut hasil lengkap final Kejurnas PBSI 2018:Angga Pratama/Muhammad Rian Ardianto vs Hardianto/Reinard Dhanriano: 11-21, 21-17, 21-16Sri Fatmawati vs Gregoria Mariska Tunjung: 20-22, 13-21Krishna Adi Nugraha vs Firman Abdul Kholik: 25-23, 21-16Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Yulfira Barkah/Maretha Dea Giovani: 21-12, 21-8Alfian Eko Prasetya/Della Destiara Haris vs Ricky Karanda Suwardi/Bunga Fitriani - tidak dimainkan(KAU)