Hasil Lengkap Final Indonesia Open 2023: Tuan Rumah Gagal Juara

Seluruh pertandingan final Indonesia Open 2023 telah selesai bergulir di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni sore WIB. Sayang, tidak ada pebulu tangkis tuan rumah yang keluar sebagai juara.Anthony Sinisuka Ginting sebagai satu-satunya wakil Indonesia di final malah kalah telak dari Viktor Axelsen yang merupakan tunggal putra terbaik dunia. Itu terjadi meski Ginting sudah mendapat dukungan penuh dari suporter lokal.Pebulu tangkis Denmark bertinggi badan 194cm itu hanya butuh waktu 47 menit untuk menundukkan Ginting dalam dua gim langsung. Dia tidak membiarkan wakil tuan rumah mengembangkan permainan dan menyalip perolehan poin pada gim kedua.Meski demikian, tidak ada pertandingan yang berakhir dengan rubber gim di partai final Indonesia Open 2023 yang terdiri dari lima laga ini. Bahkan, laga pamungkas dari nomor ganda campuran hanya membutuhkan waktu 35 menit.Untuk pertandingan paling sengit berasal dari nomor tunggal putra yang mempertemukan Carolina Marin (Spanyol) dan Chen Yu Fei (Tiongkok). Mereka bertanding selama 64 menit dan hanya berselisih tipis dalam perolehan poin.Berikut hasil lengkap final Indonesia Open 2023:Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Tiongkok) vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang): 21-14, 21- 11Carolina Marin (Spanyol) vs Chen Yu Fei (Tiongkok): 18-21, 19-21Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan) vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang): 22-20, 21-10Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) vs Aaron Chia Soh Wooi Yik (Malaysia): 21-17, 21-18Viktor Axelsen (Denmark) vs Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia): 21-14, 21-13.