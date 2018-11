Jadwal Tanding Wakil Indonesia di Hong Kong Open 2018

Para pebulutangkis Indonesia bakal melanjutkan perjuangan mereka di Hong Kong Open 2018 pada Rabu 14 November 2018. Sebanyak 22 wakil Merah Putih masih memenuhi kelima sektor yang ada.Perjuangan akan didahului oleh Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjadja dari sektor ganda campuran. Hafiz/Gloria harus menemui perlawanan tim tuan rumah, Yonny Chung/Wu Yi Ting, di babak 32 besar ini.Sesi setelahnya dilanjutkan ganda putra andalan kedua Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Setelah sempat tersingkir cukup dini pada Fuzhou China Open sebelumnya, kini Fajar/Alfian bakal balas dendam dengan diawali perlawanan wakil Rusia, Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov.Dari tunggal putri, bermain selanjutnya adalah Ruselli Hartawan. Setelah menang mudah atas wakil Taiwan pada babak kualifikasi, kini Ruselli ditantang wakil Tiongkok, Chen Xiaoxin, pada babak pertama ini.Ganda putri baru akan bermain pada siang menjelang sore nanti. Adalah ganda putri andalan Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu, yang akan memulai perjuangan sektor tersebut dengan menghadapi wakil Hong Kong, Ng Shiu Yee/Wu Yi Ting.Sementara itu, tunggal putra yang akan bermain duluan adalah Anthony Sinisuka Ginting malam nanti. Menjadi unggulan ketujuh turnamen ini, Anthony mendapat tantangan dari wakil India, Parupalli Kashyap.GC: Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (INA) vs (HKG) Yonny Chung/Wu Yi TingGPa: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (INA) vs (RUS) Vladimir Ivanov/Ivan SozonovTPi: Ruselli Hartawan (INA) vs Chen Xiaxin (CHN)TPi: Dinar Dyah Ayustine (INA) vs (HKG) Cheung Ngan YiGPa: Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso (INA) vs (CHN) Qu Xuanyi/Ren XiangyuGPi: Greysia Polii/Apriyani Rahayu (IND) vs (HKG) NG Shiu Yee/WU Yi TingGPi: Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta (INA) vs (HKG) Ng Tsz Yau/Yuen Sin YingTPa: Anthony Sinisuka Ginting (INA) vs (IND) Parupalli KashyapGPa: Marcus Fernaldi Gideon (INA) vs (JPN) Hiroyuki Endo/Yuta WatanabeTPa: Tommy Sugiarto (INA) vs(DEN) Jan O JorgensenTPa: Jonatan Christie (INA) vs (JPN) Kazumasa SakaiGPa: Berry Angriawan/Hardianto (INA) vs (JPN) Takeshi Kamura/Keigo SonodaTPa: Ihsan Maulana Mustofa (INA) vs (JPN) Kanta TsuneyamaGPa: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (INA) vs (KOR) Min Hyuk Kang/Kim Won Ho