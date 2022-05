Piala Uber: Indonesia Dibungkam Jepang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Timnas bulu tangkis Indonesia harus puas dengan skor 1-4 melawan Jepang pada partai terakhir babak penyisihan Grup A Piala Uber 2022 di Impact Arena Bangkok, Thailand, Rabu 11 Mei 2022.Hingga laga keempat dimainkan, skuad Merah Putih masih belum mampu menambah poin kemenangan dari ganda putri Lanny Tria Mayasari/Jesita Putri Miantoro."Sebenarnya kami tidak kepikiran soal (skor) tertinggal 1-2, karena kami targetnya mau main bagus saja. Tapi memang dari diri sendiri yang membuat kami tidak bisa mengembangkan permainan," kata Lanny setelah pertandingan.Mereka harus mengakui keunggulan pasangan Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto yang unggul dua gim langsung 14-21, 15-21, sehingga Indonesia tertinggal 1-3.Lanny/Jesita menceritakan, mereka kesulitan keluar dari tekanan lawan karena memang lawan lebih kuat dan sangat berpengalaman. Kesulitan saat menghadapi Yuki/Mayu adalah soal tenaga yang tidak bisa diimbangi oleh pasangan peringkat ke-1.475 ini."Kami tidak merasa tegang. Tapi lawan memang lebih kuat, kami tertekan terus. Mereka memang bukan lawan yang mudah, dan sepertinya ada tekanan dari diri sendiri," kata Jesita.Pada pertandingan penutup, Siti Sarah Azzahra tak mampu mencuri poin bagi kuad Merah Putih saat melawan Riko Gunji. Perjuangan Azzahra terhenti setelah 36 menit berlaga untuk menyerah 12-21, 22-24.Azzahra mengaku tak bisa beradaptasi dengan kondisi lapangan pada gim pertama sehingga dia terus tertekan dan kesulitan menerapkan strateginya."Saya susah beradaptasi, apalagi ini pertandingan pertama saya. Di gim kedua, memang merasa lebih baik," kata Azzahra.Berikut hasil pertandingan antara Indonesia vs Jepang di penyisihan Grup A Piala Uber 2022:1. Tunggal putriBilqis Prasista vs Akane Yamaguchi, 21-19, 21-192. Ganda putriMelani Mamahit/Tryola Nadia vs Chiharu Shida/Nami Matsuyama, 16-21, 21-18, 15-213. Tunggal putriTasya Farahnailah vs Sayaka Takahashi, 9-21, 5-214. Ganda putriLanny Tria Mayasari/Jesita Putri Miantoro vs Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto, 14-21, 15-215. Tunggal putriSiti Sarah Azzahra vs Riko Gunji, 12-21, 22-24