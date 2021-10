Piala Sudirman: Ginting Beberkan Penyebab Kekalahannya dari Wakil Malaysia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting mengomentari kekalahannya pada laga perempat final Piala Sudirman 2021, Jumat 1 Oktober malam WIB. Menurutnya, dia sudah mencoba tampil lebih baik, tapi tetap sering melakukan kesalahan."Saya sudah mencoba melakukan yang terbaik. Hanya banyak melakukan kesalahan sendiri. Pada gim pembuka saya coba menyerang, tetapi pertahanan lawan sangat solid dan akhirnya rencana serangan saya tidak berjalan baik," tutur Ginting seusai laga dalam rilis Humas PBSI.Adalah tunggal putra Malaysia Lee Zii Jia yang menaklukkan Ginting di laga ketiga perempat final Piala Sudirman 2021. Dia hanya butuh waktu 44 menit untuk menaklukkan Ginting yang berstatus sebagai pemilik perunggu Olimpiade Tokyo dengan skor 21-11 dan 21-16.Ginting sejatinya sudah bermain lebih baik ketika kalah dari wakil Denmark Anders Antonsen pada laga pemungkas Grup C. Tapi Ginting sering tertekan oleh Lee dan kesulitan untuk memberikan serangan balik.Pada awal game kedua, pertahanan Ginting juga cukup bagus dengan tidak banyak melakukan kesalahan sendiri. Tapi selepas unggul 11-10 saat interval, malah gantian Lee yang memegang kendali dan makin mantap untuk meraih poin untuk menutup laga."Saya masih sering kecolongan saat adu reli-reli pukulan. Meskipun begitu, dari segi permainan sebenarnya saya bisa melawan, meski akhirnya kalah. Penampilan saya juga lebih baik dibanding saat melawan Antonsen lalu," tutup Ginting.Kekalahan Ginting sempat dibalaskan oleh ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang mengalahkan Pearly Tan/Muralitharan Thinaah dan membuat kedudukan menjadi 2-2. Tapi, Indonesia akhirnya tersingkir dengan skor 2-3 karena Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti kalah dari ganda campuran Malaysia Hoo Pang Ron/Cheah Yee See pada laga pamungkas.Ganda Putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik, 12-21, 15-21Tunggal Putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Kisona Selvaduray, 22-20, 18-21, 21-19.Tunggal Putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Lee Zii Jia, 11-21, 16-21Ganda Putri: Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, 22-20,17-21, 21-18Ganda Campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Hoo Peng Ron/Cheah Yee See, 19-21, 21-10, 16-21