Mesir Ukir Sejarah dengan Lolos ke Putaran Final Piala Sudirman 2021

Mesir siap mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya lolos ke putaran final turnamen bulu tangkis beregu campuran Piala Sudirman 2021 yang dijadwalkan bergulir di Tiongkok akhir tahun ini.Piala Sudirman 2021 untuk pertama kalinya bakal berlangsung dalam dua tahap, yakni berdasarkan hasil kualifikasi continental serta tahap final. Mesir yang masuk zona Afrika itu dinyatakan lolos kualifikasi berdasarkan poin peringkat dunia mereka di BWF Sudirman Cup Finals.Dari total lima konfederasi continental, Asia dan Eropa masing-masing memiliki empat slot, sedangkan Pan Am, Oceania dan Afrika hanya mendapatkan satu tempat. Adapun satu jatah lainnya diberikan kepada tuan rumah dan satu lagi kepada juara bertahan. Sisa dari 16 kuota akan dialokasikan berdasarkan peringkat tim.Mesir yang mengoleksi total 109.913 poin lolos sebagai tim nomor satu dari zona Afrika. Kanada dan Australia juga memastikan tempat mereka sebagai tim teratas dari kawasan Pan Am dan Oceania.Sementara untuk kualifikasi kontinental zona Eropa, telah dilakukan lewat European Mixed Team Championship yang berakhir pada 20 Februari lalu. Keempat negara yang mengamankan tempat di Sudirman Cup 2021 adalah Denmark, Jerman, Rusia, dan Prancis.Selanjutnya di zona Asia, Tiongkok yang merupakan tim peringkat nomor satu akan mengisi jatah tuan rumah, sedangkan empat tempat lainnya sudah pasti menjadi milik Jepang, Indonesia, Taiwan dan Korea Selatan.Tim yang memenuhi syarat diharuskan mengonfirmasi keikutsertaan mereka pada 15 Maret 2021. Jadwal pengundian serta final akan diumumkan kemudian hari. Berikut daftar tim yang lolos berdasarkan peringkat dunia dan zona seperti dilansir BWF:Tiongkok (tuan rumah)Jepang (No. 1 Asia)Indonesia (No. 2 Asia)Chinese Taipei (No. 3 Asia)Korea (No. 4 Asia)Thailand (peringkat dunia)Denmark (No. 1 Eropa)Malaysia (peringkat dunia)India (peringkat dunia)Inggris (peringkat dunia)Kanada (Pan Am)Jerman (No. 2 Eropa)Rusia (No. 3 Eropa)Prancis (No. 4 Eropa)Australia (Oceania)Mesir (Afrika)(ANT)(KAH)