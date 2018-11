Jadwal Wakil Indonesia pada Semifinal Kejuaraan Bulutangkis India 2018

Enam wakil Indonesia masih bertahan pada babak semifinal Syed Modi International Badminton Championships 2018 yang digelar di India. Para pejuang Merah Putih bakal melanjutkan pertarungan mereka pada Sabtu 24 November menjelang sore nanti.Indonesia dipastikan harus menyingkirkan satu wakilnya pada putaran ini. Pasalnya, dari sektor ganda campuran akan terjadi 'perang saudara.'Pasangan campuran Alfian Eko Prasetya/Marsheilla Gischa Islami akan bertamu rekan senegara mereka, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Eko/Gischa menyandang predikat unggulan kelima, sementara Rinov/Pitha unggulan keempat.Lanjut ke ganda putra, ada pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Menyandang status unggulan kedua, Fajar/Rian ditantang wakil Rusia, Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov.Fajar/Rian dan Ivanov/Sozonov baru saja bertemu pekan lalu di Hong Kong Open 2018. Fajar/Rian meraup kemenangan lewat straight game atas duo asal Eropa tersebut.Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta masih memperjuangkan sektor ganda putri. Della/Rizki bertemu lawan yang tidak mudah, yaitu wakil Malaysia Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean.Untuk tunggal putra dan putri masih menyisakan Chico Aura Dwi Wardoyo dan Ruselli Hartawan. Keduanya menemui jalan terjal, sebab harus menantang wakil tuan rumah.Chico mendapat perlawanan dari unggulan ketiga, Sameer Verna. Sementara itu, Ruselli harus dihadang Saina Nehwal yang merupakan unggulan kedua.16:40 WIB Alfian Eko Prasetya/Marsheilla Gischa Islami (INA) vs (RUS) Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas16:30 WIB Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (INA) vs (INA) Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov16:30 WIB Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta (INA) vs (MAS) Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean.16:30 WIB Chico Aura Dwi Wardoyo (INA) vs (IND) Sameer Verma16:30 WIB Ruselli Hartawan (INA) vs (IND) Saina Nehwal