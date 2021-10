Hasil Undian dan Jadwal Perempat Final Piala Uber: Indonesia Beruntung Jumpa Thailand

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pengundian babak delapan besar atau perempat final Piala Uber telah selesai dilakukan pada Rabu 13 Oktober malam waktu setempat. Salah satu hasilnya mempertemukan tim bulu tangkis Indonesia dengan Thailand.Hasil itu terjadi karena Indonesia berstatus sebagai runner-up Grup A, sedangkan Thailand juara Grup B. Untuk jadwal pertandingannya akan bergulir pada Kamis 14 Oktober sekitar pukul 19.00 waktu setempat atau pukul 24.00 WIB.Selain Indonesia vs Thailand, hasil itu juga mempertemukan Jepang vs India, Korea Selatan (Korsel) vs Denmark, dan Taiwan vs Tiongkok. Jadi nantinya, pemenang antara Indonesia vs Thailand bakal bentrok dengan pemenang dari laga Taiwan vs Tiongkok.Kabid Binpres PP PBSI Rionny Mainaky berpendapat, hasil undian perempat final itu cukup menguntungkan karena Indonesia terhindar bentrok dengan lawan yang lebih kuat seperti Tiongkok atau Korsel. Jadi, peluang untuk lolos ke semifinal masih terbuka cukup lebar."Ketemu Thailand itu cukup menguntungkan. Kita punya kans untuk memberikan perlawanan ketat dengan mereka," ujar Rionny dalam rilis resmi PBSI."Seandainya Greysia/Apriyani fit dan dalam kondisi normal untuk melawan Thailand, saya yakin mereka bisa mengatasi lawan. Begitu pula dengan Ribka/Fadia yang penampilannya makin meyakinkan. Ada kans dua angka bisa didapat dari ganda," tambahnya.Sementara pada sektor tunggal, Indonesia akan mengandalkan Gregoria Mariska, Putri Kusuma Wardani, dan Ester Nurumi Tri Wardoyo. Salah satu dari mereka akan ditugaskan untuk mengantisipasi tunggal putri ranking 6 dunia Ratchanok Intanon yang belum diturunkan Thailand pada fase grup."Ratchanok diturunkan atau tidak, Gregoria siap menghadapi. Ingat di Olimpiade Tokyo lalu, Gregoria bisa memberi perlawanan kepada Ratchanok pada gim kedua," ujar Rionny."Sementara, Putri Kusuma Wardani juga siap memberi kejutan kepada siapa pun. Dia akan main tanpa beban," tambahnya.Tim Piala Uber Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up Grup A setelah menang atas Jerman (4-1), Prancis (4-1), dan kalah dari Jepang (0-5). Sementara itu, Thailand berstatus sebagai juara Grup B setelah menaklukkan Skotlandia (5-0), Spanyol (5-0), dan India (5-0).