Piala Sudirman: Indonesia Terhenti di Perempat Final, Praveen/Melati Sedih dan Minta Maaf

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti gagal menyumbang poin pada laga penentu perempat final Piala Sudirman 2021 di Energia Areena, Vantaa, Finlandia, Jumat 1 Oktober malam WIB. Hasil tersebut memastikan Malaysia keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2.Praveen/Melati yang berstatus sebagai ganda campuran ranking empat dunia sudah memberi perlawanan dengan merebut game kedua dari Hoo Peng Ron/Cheah Yee See yang menjadi lawannya. Tapi, mereka kalah pada game pertama dan sering melakukan kesalahan sendiri pada game ketiga.Hoo/Cheah akhirnya bisa menutup laga dengan skor 21-19, 9-21, dan 21-16 dalam tempo 1 jam 1 menit. Kemenangan tersebut mereka raih meskipun sedang berstatus sebagai pemilik ranking 27 dunia."Terus terang saya dan Meli (Melati) merasa sangat sedih dengan kegagalan ini. Kami mohon maaf kepada masyarakat Indonesia karena tidak bisa menyumbangkan angka dan mengantarkan Indonesia maju ke semifinal," tutur Praveen seusai laga dalam rilis Humas PBSI."Saya dan Meli sebenarnya sudah memberikan penampilan terbaik yang kami punya. Namun, hasilnya kami kalah," timpal Praveen.Hasil pertandingan membuat Malaysia mampu mengalahkan Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Sudirman. Kemudian, Indonesia artinya telah mengulang tren negatif gugur di perempat final Piala Sudirman 2013 di Kuala Lumpur karena kalah dari Tiongkok.Selain Praveen/Melati, terdapat Anthony Sinisuka Ginting (tunggal putra) dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang juga menelan kekalahan pada perempat final. Berikut hasil lengkap Malaysia vs Indonesia:Ganda Putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik, 12-21, 15-21Tunggal Putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Kisona Selvaduray, 22-20, 18-21, 21-19.Tunggal Putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Lee Zii Jia, 11-21, 16-21Ganda Putri: Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, 22-20,17-21, 21-18Ganda Campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Hoo Peng Ron/Cheah Yee See, 19-21, 21-10, 16-21