Menang Mudah atas Malaysia, Marcus/Kevin Pastikan Tiket Permpat Final

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo melangkah mudah ke perempat final Indonesia Open 2018 World Tour Super 1000. Mereka menang atas pasangan Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi 21-18 dan 21-12.Tampil menekan sejak awal dan didukung pencinta bulu tangkis yang memadati Istora Senayan, Marcus/Kevin hanya sempat kesulitan pada game pertama setelah interval. Selebihnya, keduanya bermain bagus, terutama pada game kedua.Bola-bola pendek yang diterapkan The Minions berhasil membuat pasangan Ong/Teo tak bisa menyerang. Hanya dalam 27 menit, ganda putra nomor satu dunia itu menang dan lolos ke perempat final.“Game pertama belum langsung ‘in’ di lapangan dan kami sering melakukan kesalahan sendiri. Lawan bisa lebih percaya diri pada game pertama. Kalau game kedua kami sudah menemukan ritme bermain,” ujar Kevin.“Hari ini kami baru main di lapangan satu ya, dan agak silau. Kalau game kedua bisa lebih mengerti dan lebih bisa atur di lapangan,” timpal Marcus.Dengan kemenangan ini, Indonesia sudah menempatkan dua wakil di sektor ganda putra. Satu ganda putra lainnya adalah Berry Angriawan/Hardianto. Berry/Hardi menang atas pasangan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dengan skor 21-14 dan 21-12.“Alhamdulilah bisa balas dendam dan menang. Kami berdua dari ?semalam sudah komunikasi bahwa main siap capek. Sudah siapin mental kita akan capek. Main nothing to lose saja. Tekan terus, dan lawan tidak berkembang,” ujar Berry.“Hari ini sih kami main coba menekan dari awal. Enggak kasih kesempatan musuh menyerang. Musuh belum berkembang, bolanya suka mati sendiri,” pungkas Hardianto.Satu ganda putra Indonesia lainnya yang baru akan bertanding, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Mereka akan berhadapan dengan ganda Belanda Jelle Maas/Robin Tabeling.(FIR)