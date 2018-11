Jadwal Pertandingan Wakil Indonesia pada Babak 16 Besar

Hari ketiga Hong Kong Open 2018 di Kowloon pada Kamis, 15 Oktober hari ini, telah memasuki babak 16 besar. Masih ada sepuluh wakil Indonesia tersisa dari empat sektor.Bermain di Court 2 Hong Kong Coliseum, ganda campuran Ronald/Annisa Saufika akan memulai lebih dulu perjuangan tim Indonesia. Ronald/Annisa menemui perlawanan wakil Thailand, Nipitphon Phuangphuapet/Savitree Amitrapai.Kemudian berlanjut ke ganda putri, pasangan andalan Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu, bakal bermain sekitar jam makan siang nanti. Menyandang predikat unggulan keempat turnamen, Greysia/Apriyani ditantang wakil Korea Selatan, Baek Ha Na/Kim Hye Rin.Ganda putra peringkat pertama dunia milik Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, baru akan bermain sore nanti. Pasangan berjuluk Duo Minions itu mendapat lawan yang cukup sulit, yaitu wakil Denmark Mathias Boe/Carsten Mogensen.Namun sayang, wakil Indonesia sudah bisa dipastikan akan tersingkir satu. Sebab, dari sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting terpaksa harus melakoni 'perang saudara' dengan rekan senegaranya, Jonatan Christie, setelah pertandingan Greysia/Apriyani.Tunggal Putra:Anthony Sinisuka Ginting (INA) vs (INA) Jonatan ChristieGanda Campuran:Ronald/Annisa Saufika (INA) vs (THA) Nipitphon Phuangphuapet/Savitree AmitrapaiHafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (INA) vs (HKG) Tang Chun Man/Tse Ying SuetPraveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (INA) vs (MAS) Goh Soon Huat/Shevon Jemie LaiGanda Putra:Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (INA) vs (TPE) Liao Min Chun/Su Ching HengMarcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (INA) vs (DEN) Mathias Boe/Carsten MogensenMohammad Ahsan/Hendra Setiawan (INA) vs (MAS) Goh V Shem/Tan Wee KiongGanda Putri:Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta (INA) vs (THA) Jongkolphan Kititharakul/Rawinda PrajongjaiGreysia Polii/Apriyani Rahayu (INA) vs (KOR) Baek Ha Na/Kim Hye Rin(FIR)